إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء بريطانيا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

تواصل- وكالات:

شهدت بريطانيا تزايدًا حادًا في إصابات إنفلونزا الطيور، الأمر الذي أدى إلى قيام كبار الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة إلى إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إنه أصبح الآن مطلبا قانونيا من جميع مربي الطيور في إنجلترا وويلز واسكتلندا اتباع إجراءات الأمن الحيوي الصارمة لحماية قطعانهم من خطر إنفلونزا الطيور.

وذكرت وكالة المعايير الغذائية أن إنفلونزا الطيور تشكل مخاطر منخفضة للغاية على سلامة الأغذية، مشيرة إلى أن الدواجن ومنتجاتها المطبوخة بشكل صحيح، بما في ذلك البيض، آمنة للأكل.

الإجراءات الوقائية:

1- إبقاء الطيور في المراعي الحرة داخل مناطق مسيجة وللمربين الذين لديهم أكثر من 500 طائر لتقييد وصول الأشخاص غير الأساسيين إلى مواقعهم.

2- تغيير الملابس والأحذية قبل دخول حظائر الطيور وتنظيف وتعقيم المركبات بانتظام.

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