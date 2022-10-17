مستشار أسري يوجه نصيحة للزوجات: لا تجتروا الماضي الذي تم تجاوزه ونسيانه!

تواصل – فريق التحرير:

في بعض المواقف قد تستعيد الزوجة الخلافات والمشاكل الماضية مع الزوج، مما يؤثر سلبا على صحة الحياة الزوجية، والعلاقة بين الزوجين.

وفي هذا السياق، قال المستشار الأسري د. عبدالله السلمان إن بعض الزوجات تحتفظُ في ذاكرتها بالمواقف السيئة والأخطاء التي وقعت من زوجها حتى ولو اعتذر منها وصلحت أحواله”.

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وتابع السلمان أنه بمجرد أي خلاف يسير تعيد الزوجة فتح الملفات القديمة وتظن بذلك أنها مسيطرة على الموقف”.

وختم د. عبدالله السلمان بقوله “الحقيقة أنها تزعج نفسها أولاً بعدم تسامحها وترهق زوجها باجترار الماضي الذي تم تجاوزه ونسيانه!”.

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