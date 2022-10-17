مجددا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على هيئات وأفراد في إيران

تواصل – فريق التحرير:

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم، فرض عقوبات جديدة، شملت هيئات وأفراد إيرانيون، على خلفية قمع الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت منذ نحو شهر.

عقويات تتضمن شرطة الأخلاق

وأعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 11 فردا وأربعة كيانات إيرانية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، مشيرا إلى أن من بين المشمولين بالعقوبات شرطة الأخلاق، التي يتهمها المحتجون بقتل أميني، واثنين من كبار مسؤوليها.

فيما طالب الاتحاد الأوروبي بأن تفصح إيران عن عدد القتلى والمعتقلين، مشددا على ضرورة التحقيق في مقتل الشابة مهسا أميني ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن وفاتها.

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إدراج كيانات في القائمة السوداء

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران بسبب حملة القمع على المتظاهرين ستشمل إدراج شرطة الأخلاق في القائمة السوداء ضمن كيانات أخرى.

وأضافت من لوكسمبورج: “سنفرض حزمة عقوبات إضافية اليوم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية بحق النساء والشباب والرجال”، حسب “العربية”.

وإيران تحذر..

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون “خطوة غير بنّاءة وغير عقلانية”، محذرا، في الوقت ذاته، من أن بلاده سترد، بشكل فوري، على العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي.