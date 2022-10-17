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خطأ في نظام iOS 16.. وشركة أبل تعلق  

خطأ في نظام iOS 16.. وشركة أبل تعلق  

خطأ في نظام iOS 16.. وشركة أبل تعلق  
٠٦:١٠:١١ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني فيصل السيف أن شركة أبل أكدت وجود خطأ في نظام iOS 16 يؤثر على مستخدمي سلسلة هواتف آيفون 14.

وأضاف السيف، عبر حسابه في “تويتر”، أن هذا الخطأ يتعلق بالبيانات الخلوية ودعم بطاقة SIM.

وتابع فيصل السيف أن الشركة أنها تحقق في المشكلة مضيفة أنه يجب على العملاء تحديث برامجهم باستمرار.

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وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، وصول تحديث iOS 16.0.3 لأجهزة الآيفون، موضحا أنه يحتوى على العديد من الاصلاحات للأجهزة وحل المشاكل لجهاز iPhone 14.

وأضاف السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يوفر هذا التحديث إصلاحات لبعض الأخطاء وتحديثات أمنية مهمة

على الآيفون بما في ذلك ما يلي:

– احتمال تأخر أو عدم تسليم إشعارات المكالمات الواردة والتطبيقات على آيفون 14 وآيفون 14بروماكس.

– احتمال انخفاض مستوى صوت الميكروفون

– احتمال وجود بطء في بدء تشغيل الكاميرا

– تعطل البريد عند بدء التشغيل بعد استلام رسالة بريد إلكتروني سيئة الصياغة

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