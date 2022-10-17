130 وظيفة شاغرة بـ«المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي بيئي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس.
- تخصصات: العلوم البيئة، الهندسة البيئة- الكيميائية- المدنية ، او تخصص في مجال مماثل.
- سنتين خبرة.
- عدد الشواغر (68) وظيفة.
أخصائي طوارئ:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس.
- تخصصات: العلوم البيئة، الهندسة البيئة- الكيميائية- المدنية ، او تخصص في مجال مماثل
- سنتين خبرة .
- عدد الشواغر (33) وظيفة.
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أخصائي أوساط بيئية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس.
- تخصصات: العلوم البيئة، الهندسة البيئة- الكيميائية- المدنية ، او تخصص في مجال مماثل
- سنتين خبرة.
- عدد الشواغر (29) وظيفة.
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 17 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).