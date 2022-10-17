130 وظيفة شاغرة بـ«المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: