الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
130 وظيفة شاغرة بـ«المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»
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130 وظيفة شاغرة بـ«المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»

130 وظيفة شاغرة بـ«المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»

130 وظيفة شاغرة بـ«المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»
٠٥:٤٧:٢٦ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي بيئي:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس.
  • تخصصات: العلوم البيئة، الهندسة البيئة- الكيميائية- المدنية ، او تخصص في مجال مماثل.
  • سنتين خبرة.
  • عدد الشواغر (68) وظيفة.

أخصائي طوارئ:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس.
  • تخصصات: العلوم البيئة، الهندسة البيئة- الكيميائية- المدنية ، او تخصص في مجال مماثل
  • سنتين خبرة .
  • عدد الشواغر (33) وظيفة.

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أخصائي أوساط بيئية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس.
  • تخصصات: العلوم البيئة، الهندسة البيئة- الكيميائية- المدنية ، او تخصص في مجال مماثل
  • سنتين خبرة.
  • عدد الشواغر (29) وظيفة.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 17 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فرص وظائف وظائف شاغرة

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