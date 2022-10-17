الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أولى خطوات التعافي.. نصيحة مهمة لعلاج «مرض الإكزيما»
معلمة تقص شعر طالبة داخل المدرسة.. وقرار كويتي عاجل
عاجل.. تحطم طائرة عسكرية روسية وسقوطها على مبنى سكني
إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء بريطانيا بعد تفشي إنفلونزا الطيور
رفع قيمة القروض الاجتماعية وتقديم منتجات تمويل.. أبرز مطالب مجلس الشورى
مستشار أسري يوجه نصيحة للزوجات: لا تجتروا الماضي الذي تم تجاوزه ونسيانه!

الرئيسية

 /

فرص

 /

الشروط ورابط التقديم.. «البحر الأحمر للتطوير» تعلن فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية

الشروط ورابط التقديم.. «البحر الأحمر للتطوير» تعلن فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية

الشروط ورابط التقديم.. «البحر الأحمر للتطوير» تعلن فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية
٠٦:١٥:٣٨ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بدء التقديم على البرنامج التدريبي في أساسيات اللغة الإنجليزية.

ويتيح البرنامج للمقبولين فرصة اكتساب مبادئ اللغة الإنجليزية وصقل مهاراتهم اللغوية من خلال برنامج تدريبي مكثف، لتمكينهم من العمل واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

نبذة عن البرنامج:

  •  تُقدم شركة البحر الأحمر للتطوير برنامجًا تدريبيًا للغة الإنجليزية عبر الإنترنت لمدة 6 أشهر.
  •  يهدف البرنامج لتدريب 600 شاب وشابة من المجتمعات المحلية بوجهتي البحر الأحمر وأمالا، وتزويدهم بالمهارات اللغوية اللازمة لتمكينهم من العمل في قطاع السياحة الدولي.

أهداف البرنامج:

  • اكتساب المهارات والثقة للتعامل مع زوار المملكة الدوليين.
  • المشاركة في تطوير وجهات سياحية عالمية مستدامة.
  • خلق فرص وظيفية جديدة مستدامة وجذابة.
  • لاكتساب المهارات اللغوية اللازمة للنجاح في قطاع السياحة المزدهر في المملكة.

اقرأ أيضا:

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في الخدمات الطبية بالقوات المسلحة

شروط التقديم:

  •  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  •  من سكان أملج، أو الوجه، أو ضباء، أو القرى المجاورة لها.
  •  يحمل هوية وطنية سارية المفعول.
  •  أن يكون المتقدم 18 سنة فما فوق.
  •  يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة كحد أدنى.
  •  يجب الإلتزام بساعات الحضور بنسبة لا تقل عن 80٪ للحصول على شهادة الدورة.

طريقة التقديم:

أوضح المشروع أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 17 أكتوبر 2022م، وينتهي التقديم بتاريخ  1444/03/26هـ الموافق 2022/10/22م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).

الكلمات الدلالية:
برنامج تدريبي شركة البحر الأحمر للتطوير صندوق الاستثمارات العامة فرصة عمل لبرنامج التدريبي في أساسيات اللغة الإنجليزية

مواد ذات صلة

المزيد
«تنفيذ» تعلن طرح 40 وظيفة في قطاع البنوك

«تنفيذ» تعلن طرح 40 وظيفة في قطاع البنوك

٠٩:٣٠ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين في جامعة حفر الباطن

وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين في جامعة حفر الباطن

٠٧:١٨ ص، الثلاثاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
استمرار استقبال طلبات القبول في برامج «صناعي الباحة»

استمرار استقبال طلبات القبول في برامج «صناعي الباحة»

٠٢:٠٥ م، الأحد، ٠١ نوفمبر ٢٠١٥
انطلاق معرض «لقاءات» للتوظيف الإلكتروني غدًا

انطلاق معرض «لقاءات» للتوظيف الإلكتروني غدًا

٠٤:٥٣ م، السبت، ٣٠ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *