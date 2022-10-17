الشروط ورابط التقديم.. «البحر الأحمر للتطوير» تعلن فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بدء التقديم على البرنامج التدريبي في أساسيات اللغة الإنجليزية.

ويتيح البرنامج للمقبولين فرصة اكتساب مبادئ اللغة الإنجليزية وصقل مهاراتهم اللغوية من خلال برنامج تدريبي مكثف، لتمكينهم من العمل واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

نبذة عن البرنامج:

تُقدم شركة البحر الأحمر للتطوير برنامجًا تدريبيًا للغة الإنجليزية عبر الإنترنت لمدة 6 أشهر.

يهدف البرنامج لتدريب 600 شاب وشابة من المجتمعات المحلية بوجهتي البحر الأحمر وأمالا، وتزويدهم بالمهارات اللغوية اللازمة لتمكينهم من العمل في قطاع السياحة الدولي.

أهداف البرنامج:

اكتساب المهارات والثقة للتعامل مع زوار المملكة الدوليين.

المشاركة في تطوير وجهات سياحية عالمية مستدامة.

خلق فرص وظيفية جديدة مستدامة وجذابة.

لاكتساب المهارات اللغوية اللازمة للنجاح في قطاع السياحة المزدهر في المملكة.

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شروط التقديم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

من سكان أملج، أو الوجه، أو ضباء، أو القرى المجاورة لها.

يحمل هوية وطنية سارية المفعول.

أن يكون المتقدم 18 سنة فما فوق.

يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة كحد أدنى.

يجب الإلتزام بساعات الحضور بنسبة لا تقل عن 80٪ للحصول على شهادة الدورة.

طريقة التقديم:

أوضح المشروع أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 17 أكتوبر 2022م، وينتهي التقديم بتاريخ 1444/03/26هـ الموافق 2022/10/22م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).