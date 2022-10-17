تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قرابة 30 مسيرة روسية استهدفت العاصمة كييف اليوم الإثنين.

وقالت الدفاع الأوكرانية، أن الهجمات الروسية بالمسيرات على كييف إرهابية، نطالب المجتمع الدولي بتزويدنا بمنظومات دفاع جوي.

الهجوم بالمسيرات

وأشارت الوزارة، إلى أن الهجمات الروسية بالمسيرات تستهدف منشآت الطاقة قبل الشتاء.

وتابعت الوزارة، أنه يجب اتخاذ إجراءات جادة تجاه إيران بسبب تزويدها روسيا بالمسيرات، وفقا لـ”العربية”.

مسيرات إيرانية الصنع

وتابعت وزارة الدفاع الأوكرانية “لدينا أدلة على أن المسيرات التي أسقطت في كييف إيرانية الصنع”.

وأكدت الوزارة، أن التطور العسكري الروسي أسطورة دمرناها، ونشن حاليا هجمات مضادة وروسيا لا تستطيع التقدم.

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