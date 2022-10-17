الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت.. العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بموقف كلية بالعارضية
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الكويت.. العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بموقف كلية بالعارضية

الكويت.. العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بموقف كلية بالعارضية

الكويت.. العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بموقف كلية بالعارضية
٠٥:٢٨:٠٨ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

عثر طلاب على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بإحدى مواقف الكليات بالعارضية، الأمر الذي أثار صدمة ورعب وأبلغوا الجهات المنية.
وحسب صحيفة الراى الكويتية، فقد ورد بلاغ لعمليات وزاره الداخلية يفيد بوجود جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بمواقف احدى الكليات بمنطقة العارضية.

وتابعت: وفورا انتقل رجال الامن والمباحث والادلة الجنائية، والمباحث تتحرى عن الواقعه .
وعلى الجانب الآخر رفع فنيون من الإدارة العامة للأدلة الجنائية البصمات من على مركبات 5 مصلين تعرضت للسرقة عن طريق الكسر خلال قيامهم بأداء صلاة الفجر في مسجد فلاح دويم المويزري بضاحية عبدالله المبارك.

وتمت مباشرة التحريات لكشف هويات اللصوص وضبطهم بعد تسجيل المخفر قضية جناية «سرقة عن طريق الكسر» إثر تقدم خمسة مصلين ببلاغ عن سرقة مقتنيات ثمينة من مركباتهم منها هواتف وحافظات.

هذا، وقد سجل أحد المصلين مقطعا مصورا حذر خلاله من ترك أشياء ثمينة داخل المركبات خلال أداء الصلوات في المساجد خشية التعرض للسرقة عن طريق الكسر.

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الكلمات الدلالية:
العارضية الكويت جثة شاب وفتاة كلية جامعية

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