«الشورى» يوافق على تعديل المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة العامة للأوقاف

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وافق مجلس الشورى، خلال جلسنه العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة، على تعديل المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة العامة للأوقاف.

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة

وفي سياق القرارات التي اتخذها مجلس الشورى خلال جلسة اليوم، وافق المجلس على وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة في السنة الثالثة من الدورة الثامنة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1442 / 1443هـ.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

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النص الكامل للخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى