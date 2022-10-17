سفير أوكرانيا لدى المملكة: نثمن جهود الرياض في صفقة تبادل الأسرى

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قال سفير أوكرانيا لدى المملكة: إن بلاده تثمن جهود الرياض في صفقة تبادل الأسرى، مؤكدًا أن كييف تعتبر جهود القيادة الرشيدة ناجحة جدًا.

وأوضح – حسب “العربية” – أن جهود المملكة داعمة لإنهاء الحرب وحل الأزمة سلميًا، لافتًا إلى أن أوكرانيا ممتنة لقرار القيادة تقديم مساعدات إضافية، وأن مساعدات المملكة تركز على تغيير حياة المدنيين.

في الوقت نفسه، أكد رئيس وزراء أوكرانيا انقطاع الكهرباء عن مئات البلدات بسبب القصف الروسي، أن الضربات الروسية استهدفت منشآت حيوية في 3 مناطق، بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني

يأتي هذا بعد أيام، من إجراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، حيث عبر الرئيس الأوكرانى في بداية الاتصال عن تهنئته لصاحب السمو الملكي ولي العهد على تعيين سموه رئيسًا لمجلس الوزراء، كما عبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الرئيس الأوكرانى يشكر المملكة على جهود الوساطة

كما عبر الرئيس الأوكرانى عن شكره وتقديره لاستعداد سموه الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة، معربًا عن شكره وتقديره لسموه على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأكد زيلنسكي أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه سمو ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه الموقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.

من جهته أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة.

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