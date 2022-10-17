إنجاز هندسي.. تفاصيل انطلاق أطول قطار ركاب في العالم

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تشهد سويسرا حدثًا عالميًا في هذا الشهر وهو تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول قطار ركاب في العالم، وذلك عبر جبال الألب السويسرية.

ومن المقرر أن تبدأ خطوط السكك الحديدية السويسرية في 29 من شهر أكتوبر الجاري، تشغيل قطار يبلغ طوله 1.9 كيلومتر، في رحلة تستغرق مدتها ساعة، تسير على طول ممر “ألبولا” الشهير، بين المناظر الطبيعية في منطقة “جراوبوندين” لمسافة 25 كيلومترًا تقريبًا.

العملية تعد إنجازًا هندسيًا

وتعد هذه العملية إنجازًا هندسيًا كبيرًا للسكك الحديدية، وتتطلب 7 من سائقي القطارات، و21 فنيًا، لتشغيل ما يصل إلى 100 من العربات على خطوط سكك حديدية جبلية ضيقة ذات منحنيات وعرة.

ويمر مسار خط “ألبولا” (الذي يمتد من بريدا إلى ما بعد فيليسور بقليل)، والتابع لقائمة التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو، عبر 48 جسرًا و22 نفقًا.

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