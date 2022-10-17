وزير الخارجية: الخطاب الملكي الكريم يؤكد نهج سياسة المملكة الراسخة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين

تواصل – واس:

نوه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الذي جاء ليؤكد نهج السياسة السعودية الراسخة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ودور المملكة الريادي في صناعة السلام الدولي وتشجيع الحوار، وحل النزاعات بالتفاوض والوسائل الدبلوماسية.

دور المملكة المحوري على الصعيدين السياسي والاقتصادي

وأكد سمو وزير الخارجية، بأن الخطاب الملكي الكريم قد أوضح مكانة المملكة ودورها المحوري على الصعيدين السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي، الذي جعلها دائماً في قلب العالم، مواكبةً لمستجداته، ومُسهِمةً في مواجهة تحدياته، ومستثمرةً لفرصه ومجالاته؛ بما يحقق مصالحها ومصالح أشقائها وأصدقائها ويخدم الإنسانية جمعاء.

وثمن سمو وزير الخارجية الدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في تعزيز مكانة المملكة الدولية كونها وسيطةً للسلام ومنارةً للإنسانية للعالم قاطبة، مشيراً إلى ما تقدمه المملكة من مساعدات للدول الأكثر احتياجاً، والدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، حيث تعد أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي، وإحدى أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي.

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النص الكامل للخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى