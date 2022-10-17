“تعليم جدة” تمنح مشرفي النقل المدرسي عددًا من الحوافز

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، أنها قررت منح حوافز لمشرفي ومشرفات النقل المدرسي في المدارس الحكومية.

القرار شمل محافظات “جدة، وخليص، ورابغ”

وأوضحت أن القرار شمل جدة ومراكز ومعاهد التربية الخاصة المشمولة بخدمة النقل المدرسي بمحافظات “جدة، وخليص، ورابغ”.

وأضافت الإدارة في تعميم أن الحوافز تمثلت في عدم إسناد الحصة الأولى والأخيرة للمشرفين والمشرفات حال كانوا معلمين ومعلمات، وذلك لضمان متابعة دخول وخروج الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي.

الحوافز تشمل الإعفاء من المناوبات

وأكدت أن الحوافز تشمل الإعفاء من المناوبات بداية ونهاية اليوم الدراسي، والإعفاء من حصص الانتظار، وأن تكون عودة مشرف ومشرفة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445 مع بدء دوام الطلاب.

وفي وقت سابق أكدت وزارة التعليم انه بالتنسيق مع وزارة المالية، فإن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة سعت إلى عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين والمعلمات، بالإضافة لحوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.

اقرأ أيضًا:

شاهد .. مدير تعليم جدة يقبل رأس مُعلم لمبادرته بتدريب الطلاب مجانا