الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت.. العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بموقف كلية بالعارضية
توفر في السلع وتدفق بالأسواق.. موانئ المملكة تناول 16 مليون طن من المواد الغذائية
«الشورى» يوافق على تعديل المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة العامة للأوقاف
سفير أوكرانيا لدى المملكة: نثمن جهود الرياض في صفقة تبادل الأسرى
إنجاز هندسي.. تفاصيل انطلاق أطول قطار ركاب في العالم
وزير الخارجية: الخطاب الملكي الكريم يؤكد نهج سياسة المملكة الراسخة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“تعليم جدة” تمنح مشرفي النقل المدرسي عددًا من الحوافز

“تعليم جدة” تمنح مشرفي النقل المدرسي عددًا من الحوافز

“تعليم جدة” تمنح مشرفي النقل المدرسي عددًا من الحوافز
٠٤:٣٩:٠٨ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، أنها قررت منح حوافز لمشرفي ومشرفات النقل المدرسي في المدارس الحكومية.

القرار شمل محافظات “جدة، وخليص، ورابغ”

وأوضحت أن القرار شمل جدة ومراكز ومعاهد التربية الخاصة المشمولة بخدمة النقل المدرسي بمحافظات “جدة، وخليص، ورابغ”.

وأضافت الإدارة في تعميم أن الحوافز تمثلت في عدم إسناد الحصة الأولى والأخيرة للمشرفين والمشرفات حال كانوا معلمين ومعلمات، وذلك لضمان متابعة دخول وخروج الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي.

الحوافز تشمل الإعفاء من المناوبات

وأكدت أن الحوافز تشمل الإعفاء من المناوبات بداية ونهاية اليوم الدراسي، والإعفاء من حصص الانتظار، وأن تكون عودة مشرف ومشرفة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445 مع بدء دوام الطلاب.

وفي وقت سابق أكدت وزارة التعليم انه بالتنسيق مع وزارة المالية، فإن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة سعت إلى عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين والمعلمات، بالإضافة لحوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.

اقرأ أيضًا:

شاهد .. مدير تعليم جدة يقبل رأس مُعلم لمبادرته بتدريب الطلاب مجانا

الكلمات الدلالية:
إدارة تعليم جدة الإعفاء من المناوبات الحوافز جدة مشرفي النقل المدرسي

مواد ذات صلة

المزيد
«الغذاء والدواء» تضبط 46 طنًا من الدجاج والأسماك والعسل الفاسد بالرياض

«الغذاء والدواء» تضبط 46 طنًا من الدجاج والأسماك والعسل الفاسد بالرياض

٠٣:٠١ م، الخميس، ١٠ أغسطس ٢٠١٧
“الشورى” يوافق على إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني

“الشورى” يوافق على إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني

٠٤:٤٤ م، الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٥
أبا الخيل: برنامج «العمل الحر» يهدف لتسجيل المواطنين في نظام التأمينات (فيديو)

أبا الخيل: برنامج «العمل الحر» يهدف لتسجيل المواطنين في نظام التأمينات (فيديو)

١٢:٣٧ ص، الجمعة، ١١ أغسطس ٢٠١٧
«الصحة»: 56% من وفيات حديثي الولادة سببها عدوى المنشآت الصحية

«الصحة»: 56% من وفيات حديثي الولادة سببها عدوى المنشآت الصحية

٠٦:٣٧ م، الأحد، ٠٧ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *