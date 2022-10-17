ما هو السكن الجماعي للأفراد؟.. “الشؤون البلدية” توضح

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعريفًا خاصًا بـ”السكن الجماعي” وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الوزارة إن السكن الجماعي للأفراد هو أي سكن يسكن فيه 20 شخصًا فأكثر بشكل جماعي، أيَّا كانت فترة إقامتهم “ذكورًا أو إناثًا” في أماكن داخل العمران أو خارجه.

وأضافت أن من بين الفئات المستهدفة:

1- سكن الأفراد.

2- سكن الطلاب.

3- دور إيواء العاملات.

4- دور الرعاية الاجتماعية.

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