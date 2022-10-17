وزير المالية البريطاني يلغي جميع الإجراءات الضريبية في الخطة المالية متوسطة الأجل

تواصل – واس:

ألغى وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت جميع الإجراءات الضريبية المنصوص عليها في الخطة المالية متوسطة الأجل التي لم يتم تشريعها في البرلمان .

خفض الضرائب المالية بشروط

وذكرت الحكومة في بيانٍ نشر اليوم أنه لن يتم المضي قدمًا في السياسات الضريبية المتمثلة في خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل إلى 19٪ ابتداء من إبريل 2023، ولن يتم ذلك إلا عندما تسمح الظروف الاقتصادية، وسيبقى المعدل الأساسي لضريبة الدخل عند 20٪ إلى أجل غير مسمى، وأيضا خفض ضريبة توزيعات الأرباح بمقدار 1.25 نقطة مئوية ابتداء من إبريل 2023، وستظل الزيادة البالغة 1.25 نقطة مئوية -التي دخلت حيز التنفيذ في إبريل 2022- كما هي، وإلغاء إصلاحات عامي 2017 و2021 لقواعد العمل “خارج الرواتب” -المعروفة أيضًا باسم IR35- ابتداء من إبريل 2023م، وتقديم مخطط تسوق جديد معفى من ضريبة القيمة المضافة للزائرين من خارج المملكة المتحدة.

وأكد وزير المالية أن ضمان أسعار الطاقة -الذي أُعلن عنه في وقت سابق- سيستمر حتى شهر إبريل فقط، مضيفًا أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وافقت على أنه سيكون من الخطأ الالتزام بالإنفاق طويل الأجل، إذ إنه من غير الواضح ما الذي سيحدث لأسعار الطاقة في المستقبل.

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