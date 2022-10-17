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مسؤول أوكراني: طهران تزود روسيا بأسلحة لتنفيذ قتل جماعي في أوروبا
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مسؤول أوكراني: طهران تزود روسيا بأسلحة لتنفيذ قتل جماعي في أوروبا

مسؤول أوكراني: طهران تزود روسيا بأسلحة لتنفيذ قتل جماعي في أوروبا

مسؤول أوكراني: طهران تزود روسيا بأسلحة لتنفيذ قتل جماعي في أوروبا
٠٤:١٣:٠٧ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أن السلطات الإيرانية تزود روسيا بأسلحة لتنفيذ “قتل جماعي في قلب أوروبا”.

عقوبات أوروبية ضد أفراد وكيانات في إيران

كما أعلنت وزارة خارجية السويد، أن الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات ضد أفراد وكيانات مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إنه جاري البحث عن “دليل دامغ” على تورط إيران في غزو روسيا لأوكرانيا.

مناقشة تجميد أصول 15 إيرانيًا

وذكرت وكالة رويترز، أن الاتحاد الأوروبي سيناقش تزويد إيران لروسيا بطائرات مُسيرة لاستخدامها بأوكرانيا وقد يفرض عقوبات على طهران، مشيرة إلى أنه سيتم فرض حظر سفر وتجميد أصول 15 إيرانيًا شاركوا في قمع المتظاهرين في إيران.

وعلى صعيد الاحتجاجات، نقلت صحيفة “سياتل تايمز” الأمريكية، عن مسؤول مطلع، أنه من أجل منع هروب القوات في إيران، فقد حذر القادة العسكريون والشرطيون مرؤوسيهم من أنه إذا سقط النظام، فسوف يعدمون على يد معارضيهم.

قوات مليشيا حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي تشارك في قمع الاحتجاجات

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مصادر مطلعة، أن قوات حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي تشارك في قمع احتجاجات إيران. وتم نشر فيديوهات لرجال يرتدون ملابس مدنية يتحدثون العربية بلهجة لبنانية، ويقومون بضرب المتظاهرين في مدن إيرانية مختلفة، بما فيها طهران.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه طلاب الجامعات الإيرانية إضرابهم ومقاطعة الصفوف الدراسية، لمناهضة للنظام، حيث تجمع طلاب جامعة تبريز، شمال غربي إيران، في الحرم الجامعي في إشارة إلى انضمامهم للاحتجاجات والإضرابات.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الطائرات المسيرة روسيا طهران قتل جماعي في قلب أوروبا

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