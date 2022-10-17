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6 أسئلة وإجاباتها.. أبرز ما تريد معرفته عن اختبار الرخصة المهنية
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6 أسئلة وإجاباتها.. أبرز ما تريد معرفته عن اختبار الرخصة المهنية

6 أسئلة وإجاباتها.. أبرز ما تريد معرفته عن اختبار الرخصة المهنية

6 أسئلة وإجاباتها.. أبرز ما تريد معرفته عن اختبار الرخصة المهنية
٠٣:٤٢:٢٢ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ردت هيئة “تقويم التعليم” على 6 أسئلة متعلقة بالحصول على الرخصة المهنية (التربوي العام؟).

1 – هل التسجيل متاح في اختبار الرخصة المهنية التربوي العام؟

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي (العام) متاح للجميع، ويمكنك التسجيل من خلال موقع المركز الوطني للقياس e-services.etec.gov.sa

2 – كيف يمكنني تسديد المقابل المالي للاختبار؟

بإمكانـك سـداد المقابـل المالـي للاختبارات بإحدى الطرق التالية:

1 – فواتير سداد.

2 – البطاقات البنكية: (مدى- فيزا- ماستر كارد).

3 – ماموعد التسجيل في الرخصة المهنية التخصصي؟

ستحدد مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي) خلال شهر نوفمبر 2022م.

4 – متى سيتاح التعديل والحذف على اختبار الرخصة المهنية التخصصي؟

سيتاح التعديل والحذف على الاختبار (التخصصـي) مع فتح التسجيل خلال شهر نوفمبر 2022م.

5 – كيف يمكنني التسجيل في اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة؟

للتسجيل في اختيار موهبة: يلزمك الدخول لموقع موهبة، ثم ستنتقل آليًا لموقع قياس لاستكمال عملية التسجيل.

6 – ما إثباتات الدخول لاختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة؟

يستطيع المتقدم إثبات هويته عند دخول مقر الاختبار بأي من الطرق الآتية:

1 – طباعة نموذج التحقق من الهوية، من خلال الملف الخاص بالمتقدم في موقع قياس مع إرفاق صورة شخصية، وختمه من إدارة المدرسة.

2 – الهوية الوطنية للسعوديين، والإقامة لغير السعوديين.

3 – جواز السفر الشخصي.

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الكلمات الدلالية:
التعليم الرخصة المهنية الرخصة المهنية (التربوي العام) تقويم التعليم

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