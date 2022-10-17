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قوى الحرية والتغيير: المرحلة الانتقالية في السودان يجب ألا تتجاوز 24 شهرًا
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قوى الحرية والتغيير: المرحلة الانتقالية في السودان يجب ألا تتجاوز 24 شهرًا

قوى الحرية والتغيير: المرحلة الانتقالية في السودان يجب ألا تتجاوز 24 شهرًا

قوى الحرية والتغيير: المرحلة الانتقالية في السودان يجب ألا تتجاوز 24 شهرًا
٠٣:٥١:٤١ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوى الحرية والتغيير، اليوم، أن المرحلة الانتقالية في السودان يجب ألا تتجاوز 24 شهرًا وأن تقود إلى انتخابات نزيهة.

مجلس الأمن والدفاع يجب أن يترأسه رئيس وزراء

وأوضحت أن مجلس الأمن والدفاع يجب أن يترأسه رئيس وزراء السودان، لافتة إلى أن قبول المكون العسكري الدستوري الانتقالي لنقابة المحامين “مؤشر إيجابي”.

طرح رؤية تفصيلية للمرحلة الانتقالية

وأكدت أنها ستطرح رؤيتها التفصيلية للمرحلة الانتقالية على جميع القوى السياسية، وأنها منفتحة على جميع قوى الثورة للخروج من المرحلة الانتقالية، مؤكدة أنه لا صحة للتوصل إلى اتفاقات ثنائية مع أي قوى أخرى، وأن هدفها السعي لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

رؤية موحدة تمثل جميع قوى الحرية

وفي مؤتمر صحفي، قالت: إنه مساء أمس انعقد اجتماع استمر لمدة ثلاث ساعات للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وناقش تطورات الراهن السياسي وخرج برؤيةٍ موحدة تمثل جميع قوى الحرية والتغيير ستطرحها بشكل تفصيلي للشعب السوداني وأصدقائه في المحيط الإقليمي والدولي.

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الكلمات الدلالية:
السودان المجلس العسكري المرحلة الانتقالية قوى الحرية والتغيير

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