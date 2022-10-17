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عاجل.. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترصد 112 إعلانًا مخالفًا وتلغي تراخيص مواطنين لهذا السبب

عاجل.. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترصد 112 إعلانًا مخالفًا وتلغي تراخيص مواطنين لهذا السبب

عاجل.. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترصد 112 إعلانًا مخالفًا وتلغي تراخيص مواطنين لهذا السبب
٠٣:٢١:١٢ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

في إطار جهودها لتنظيم سوق الإعلانات، ومن خلال متابعتها المتواصلة لمنصات التواصل الاجتماعي، رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 112 إعلانًا مخالفًا لـ 98 فردًا مارسوا نشاط “تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي” دون الحصول على ترخيص “موثوق”.

كما ألغت عددًا من التراخيص التي صدرت لمواطنين مكنوا مقيمين مخالفين للأنظمة من استغلال تراخيصهم وممارسة نشاط الإعلان، وتم إحالتهم للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وتوكد الهيئة مواصلة رصدها المستمر لمنصات التواصل الاجتماعي لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة.

وطالبت الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات (920004242) أو عبر خدمة نفذ: ( من هنا ).

ويمكن التحقق من المرخصين من خلال الرابط المباشر لـ “موثوق” في منصة الخدمات الإعلامية “إعلام”  ( من هنا ).

 

الكلمات الدلالية:
إعلانات مخالفة الإعلانات المضللة التواصل الاجتماعي المحتوى الإعلاني الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تراخيص

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