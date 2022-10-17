بـ 12 ميزة رائعة.. Fossil تتحدى سامسونج بساعة ذكية متطورة

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طوّرت Fossil ساعتها الذكية الجديدة لتنافس الساعات الذكية المتواجدة بالأسواق لأشهر الماركات العالمية، وخاصة ساعات سامسونج الحديثة المشهورة بذكائها وتطورها.

12 ميزة مهمة في ساعات Fossil

وتأتيFossil Gen 6 بالعديد من الميزات المهمة، ومنها:

1 – هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون، ومجهّز بشاشة دائية بمقاس 1.28 بوصة، دقة عرضها (416/416) بيكسل.

2 – تعمل الساعة بنظام Compatible OS المطور عن Android,Ios.

3 – تحتوي الساعة على ذواكر وصول عشوائي 1 جيجابايت.

4 – ذاكرة الساعة الداخلية تصل إلى 8 جيجابايت.

5 – تم تجهيز الساعة بمايكروفونات ومكبرات صوت لتلقي المكالمات الصوتية.

6 – تحتوي على تطبيقات للعمل مع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.

7 – تشمل الساعة تطبيقات لمراقبة النشاط البدني ومعدل الخطوات المقطوعة ومعدلات النوم والراحة للمستخدم.

8 – كما جهّزت بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم.

9 – تحتوي على شريحة NFC.

10 – تستطيع من خلالها التحكم بالأجهزة عن بعد لاحتوائها على تقنيات الأشعة ما تحت الحمراء.

11 – تم تجهيز الساعة بمنفذ USB.

12 – يمكنك من خلالها التمتع بتقنيات تحديد المواقع عبر GPS.

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