بـ 12 ميزة رائعة.. Fossil تتحدى سامسونج بساعة ذكية متطورة
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طوّرت Fossil ساعتها الذكية الجديدة لتنافس الساعات الذكية المتواجدة بالأسواق لأشهر الماركات العالمية، وخاصة ساعات سامسونج الحديثة المشهورة بذكائها وتطورها.
12 ميزة مهمة في ساعات Fossil
وتأتيFossil Gen 6 بالعديد من الميزات المهمة، ومنها:
1 – هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون، ومجهّز بشاشة دائية بمقاس 1.28 بوصة، دقة عرضها (416/416) بيكسل.
2 – تعمل الساعة بنظام Compatible OS المطور عن Android,Ios.
3 – تحتوي الساعة على ذواكر وصول عشوائي 1 جيجابايت.
4 – ذاكرة الساعة الداخلية تصل إلى 8 جيجابايت.
5 – تم تجهيز الساعة بمايكروفونات ومكبرات صوت لتلقي المكالمات الصوتية.
6 – تحتوي على تطبيقات للعمل مع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.
7 – تشمل الساعة تطبيقات لمراقبة النشاط البدني ومعدل الخطوات المقطوعة ومعدلات النوم والراحة للمستخدم.
8 – كما جهّزت بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم.
9 – تحتوي على شريحة NFC.
10 – تستطيع من خلالها التحكم بالأجهزة عن بعد لاحتوائها على تقنيات الأشعة ما تحت الحمراء.
11 – تم تجهيز الساعة بمنفذ USB.
12 – يمكنك من خلالها التمتع بتقنيات تحديد المواقع عبر GPS.
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