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بيان عاجل من “المرور” بشأن قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وفعل هذا الشيء
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بيان عاجل من “المرور” بشأن قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وفعل هذا الشيء

بيان عاجل من “المرور” بشأن قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وفعل هذا الشيء

بيان عاجل من “المرور” بشأن قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وفعل هذا الشيء
٠٣:٣٣:٢٩ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن إدارة مرور منطقة عسير ضبطت قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يسير بمركبته على أحد الطرق السريعة دون الجلوس على مقعد السائق.

تم إحالة المتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

وأوضحت في بيان لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعي “توتر”، أن المقبوض عليه عرّض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وأنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا مقطع فيديو لسائق متهور على أحد الطرقات يسير بمركبته دون الجلوس على مقعد السائق، مطالبين بسرعة ضبطه وتطبيق العقوبات النظامية عليه ليكون عبرة لغيره من المستهترين الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

11 منطقة تشهد ارتفاعًا في معدل الحوادث المرورية بالمملكة

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه تقرير السلامة المرورية للعام الماضي، أن 11 منطقة سجلت ارتفاعًا في معدل الوفيات والمصابين نتيجة الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة.

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4652 حالة وفاة.. 11 منطقة تشهد ارتفاعًا في معدل الحوادث المرورية بالمملكة

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الكلمات الدلالية:
السلامة المرورية المرور جازان قائد مركبة مخالفات مرورية مقطع فيديو

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