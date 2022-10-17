بـ 49 مليون ريال.. “بر جازان” تقدم برامج اجتماعية وتنموية وتدريبية لمستفيدين

تواصل – واس:

أعلنت جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان، أنها نفّذت حُزمة من المشروعات الخيرية والتنموية والتدريبية للمستفيدين من خدماتها خلال النصف الأول من العام الحالي ، بتكلفة إجمالية بلغت 49,284,325 ريالاً.

مشروعات الجمعية

وأوضح رئيس الجمعية خالد آل حيدر، أن مشروعات الجمعية تنوّعت لتشمل:

1 – تنفيذ مشروعات الزكاة الشرعية بتكلفة 590.500 ريال.

2 – كفالات أيتام بتكلفة 124.600 ريال.

3 – دعم الأسر بتكلفة 8.000 ريال.

4 – الأجهزة الكهربائية بتكلفة 149.922 ريالاً.

5 – دعم الأسرة المحتاجة بأثاث بتكلفة 17.300 ريال.

6 – زكاة الفطر بتكلفة 1.358.398 ريالاً.

7 – إعانة تدريب برامج مهني بتكلفة 6.600 ريال.

8 – كفالة الأرامل والمطلقات بتكلفة 240.000 ريال.

9 – كفالة الأسر بتكلفة 208.650 ريالاً.

10 – إعانة الأسر المحتاجة بتكلفة 500.000 ريال،.

11 – سقيا الماء “مساجد جازان” بتكلفة 65.141 ريالاً.

12 – لجنة الأسر بمنطقة جازان بتكلفة 5.000 ريال، التي استفاد منها 8176 أسرة من داخل الجمعية.

وأضاف أن الجمعية قامت خلال نفس الفترة بتوزيع 29432 كرتون تمور ، و153276 سلة غذائية، و 193619 سلة دقيق، و238 كرتون لحوم، و 100 قطعة بطانيات، و 1500 قطعة أكفان ، و619 كرتون سقيا ماء، بتكلفة إجمالية بلغت 46.010.214 ريالاً، واستفاد منها أكثر من 600000 مستفيد، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الجمعية التشغيلية في تحقيق مستهدفات الجمعية وتوفير الاحتياجات المعيشية اللازمة للمستفيدين من خدماتها.