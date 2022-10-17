صادرات الحبوب الأوكرانية تسجل رقمًا قياسيًا وتعود لمستواها قبل الحرب

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كشفت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة عشر الأولى من شهر أكتوبر جاءت أقل 2.4 بالمئة فقط عن نفس الفترة من عام 2021، على الرغم من إغلاق العديد من الموانئ البحرية والغزو الروسي.

في الوقت نفسه، تراجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ فبراير بعد أن أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما فتحت 3 موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

أوكرانيا صدّرت 2.12 مليون طن من الحبوب

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن أوكرانيا صدّرت 2.12 مليون طن من الحبوب، معظمها من الذرة والقمح، حتى الآن في أكتوبر، مقابل 2.17 مليون طن في الفترة نفسها من أكتوبر 2021.

وأوضحت البيانات أن أوكرانيا صدّرت ما مجموعه 10.8 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022/23 الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في يونيو المقبل مقارنة مع 16.5 مليون في الفترة نفسها من موسم 2021/22.

وتشمل الكمية المُصَدرة هذا الموسم 3.99 مليون طن من القمح و 5.88 مليون طن من الذرة و896 ألف طن من الشعير.

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