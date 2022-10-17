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منظمات حقوقية: ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران لـ 215 بينهم 27 طفلاً
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منظمات حقوقية: ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران لـ 215 بينهم 27 طفلاً

منظمات حقوقية: ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران لـ 215 بينهم 27 طفلاً

منظمات حقوقية: ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران لـ 215 بينهم 27 طفلاً
٠٢:٤١:٢٨ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية، أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 215 بينهم 27 طفًلًا.

طلقات نارية في سجن كرج غرب طهران

كما أعلنت المعارضة الإيرانية، أن صفارات إنذار انطلقت مع أصوات طلقات نارية في سجن كرج غرب العاصمة طهران.

ارتفاع ضحايا حريق سجن أيفين

في الوقت نفسه، أعلن  المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية الإيرانية عن مقتل 4 أشخاص آخرين جراء الحريق الذي نشب في سجن إيفين بطهران ليلة السبت، وبناء على ذلك ذكر أن عدد القتلى بلغ 8 أشخاص.

قوات الأمن تطارد طلاب الجماعات

فيما هاجم عدد من قوات الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، طلاب جامعة الطب والتمريض في أردبيل، شمال غربي إيران، ورد الطلاب بهتاف “يا عديمي الشرف”، “يا عديمي الشرف”.

حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أن الاتحاد الأوروبي سيناقش حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران اليوم الاثنين بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية العامة، والتي تشمل عقوبات على دورية شرطة الأخلاق.

وكشفت منظمة “هنغاو” لحقوق الإنسان، أنها طلبت من الإيرانيين في الخارج الإبلاغ عن أنشطة جماعات الضغط الأجنبي التابعة للنظام الإيراني في إنكار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، للمدعين الخاصين أو المدعي العام في تلك البلدان.

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يأتي هذا في الوقت الذي، نقلت فيه صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مصادر مطلعة، أن قوات حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي تشارك في قمع احتجاجات إيران. وتم نشر فيديوهات لرجال يرتدون ملابس مدنية يتحدثون العربية بلهجة لبنانية، ويقومون بضرب المتظاهرين في مدن إيرانية مختلفة، بما فيها طهران.

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احتجاجات إيران حقوق الإنسان سجن كرج صافرات الإنذار طللقات نارية طهران

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