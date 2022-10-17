هل يمكن أن يسبب الشخير الموت في المنام؟

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قالت الطبيبة الروسية، أولغا كالتشينكو، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن الشخير في المنام قد يتسبب في الوفاة.

وأوضحت أن هذه المشكلة تؤدي إلى توقف عملية التنفس. والشخير المضاعف يزيد من خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم، وكذلك زيادة الضغط داخل الجمجمة والشرايين.

الشخير ناجم عن مشكلات في الجسم

وأضافت: “بسبب الشخير لا يحصل الشخص على قسط كاف من النوم؛ لذلك يعاني من النعاس في النهار، ما يؤدي إلى انخفاض قدرته على العمل ونوعية حياته. والشخير الذي يصاحبه توقف عملية التنفس، هو أحد أكثر أسباب الوفاة انتشارًا في المنام”.

وتابعت: الشخير ناجم عن مشكلات في الجسم، فقد يكون بسبب أمراض تجويف الأنف، أو بسبب التهاب اللوزتين المزمن أو بسبب زوائد في الأنف أو بسبب الوزن الزائد.

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