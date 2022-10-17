اللقاحات المعالجة للسرطان ستكون متاحة في هذا التاريخ

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كشف فريق من العلماء الألمان وهما زوجان كانا وراء لقاح “فايزر- بيونتيك”، أحد أكثر اللقاحات فعالية ضد “كوفيد-19″، أن لقاحات السرطان ستكون متاحة بحول عام 2030

وقال الزوجان أوغور شاهين وزوجته أوزليم توريسي، اللذان شاركا في تأسيس شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية “بيونتيك” (BioNTech)، في ماينز في عام 2008، والتي دخلت في شراكة مع شركة “فايزر” (Pfizer) لتصنيع لقاح “كوفيد-19″، إنهما حققا اختراقات عززت تفاؤلهما بشأن لقاحات للسرطان في السنوات المقبلة.

من جهته، أوضح “شاهين” أن لقاحات السرطان يمكن أن تصبح متاحة عالميًا “قبل عام 2030”.

طريقة الحصول على علاج السرطان بآلية الوصول للقاح كورونا نفسها

بدورها، قالت توريسي: “كوننا علماء، نتردد دائمًا في القول بأننا سنحصل على علاج للسرطان”، على الرغم من أنها ألمحت إلى أن شركتها حققت “عددًا من الاختراقات وسنواصل العمل عليها”.

وشرحت “توريسي” طريقة إعادة استخدام تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال(mRNA) في لقاح “كوفيد-19” التابع لشركة “بيونتيك”، بحيث يهيئ الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا السرطانية بدلاً من غزو فيروسات كورونا.

وتعمل تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال في لقاح “فايزر- بيونتيك”، عن طريق نقل التعليمات الجينية لبروتينات “سبايك” غير الضارة الموجودة على فيروس كورونا إلى الجسم. ويتم استقبال التعليمات بواسطة الخلايا التي تنتج بروتين “سبايك”. ثم تُستخدم هذه البروتينات، أو المستضدات، لإخبار الأجسام المضادة في جهاز المناعة والدفاعات الأخرى بما يجب البحث عنه والهجوم عليه.

وكشفت توريسي أنه يمكن اتباع النهج ذاته لتهيئة الجهاز المناعي للبحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها. وبدلاً من أن يحمل اللقاح رمزًا يحدد الفيروسات، يحتوي اللقاح على تعليمات جينية لمولدات المضادات السرطانية (المستضدات).

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