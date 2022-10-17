الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في الخدمات الطبية بالقوات المسلحة
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في الخدمات الطبية بالقوات المسلحة

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في الخدمات الطبية بالقوات المسلحة

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في الخدمات الطبية بالقوات المسلحة
٠٢:٠٥:٢٧ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل  فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات والمجالات، للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – استشاري علم النفس السريري.

2 – مشرف القلب.

3 – أستشاري تصوير أشعة.

4 – طبيب نائب طب الأسرة.

5 – أستشاري تخدير.

6 – طبيب مقيم أول.

7 – مساعد الخدمات المنزلية.

8 – أخصائي تطوير عمليات (الجودة).

9 – مندوب مشتريات قطع غيار.

10 – مراقب مواد.

11 – موظف متابعة.

12 – إداري عقود أول.

13 – كاتب أول.

14 – منسق مناقصات.

15 – مشرف سائقين.

16 – مراقب الأوراق المالية.

17 – أخصائي جودة.

18 – وغيرها …

* طريقة التقديم:

– أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الخدمات الطبية القوات المسلحة مختلف المؤهلات وظائف شاغرة

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