رابط التقديم.. وظائف شاغرة في الخدمات الطبية بالقوات المسلحة
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات والمجالات، للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – استشاري علم النفس السريري.
2 – مشرف القلب.
3 – أستشاري تصوير أشعة.
4 – طبيب نائب طب الأسرة.
5 – أستشاري تخدير.
6 – طبيب مقيم أول.
7 – مساعد الخدمات المنزلية.
8 – أخصائي تطوير عمليات (الجودة).
9 – مندوب مشتريات قطع غيار.
10 – مراقب مواد.
11 – موظف متابعة.
12 – إداري عقود أول.
13 – كاتب أول.
14 – منسق مناقصات.
15 – مشرف سائقين.
16 – مراقب الأوراق المالية.
17 – أخصائي جودة.
18 – وغيرها …
* طريقة التقديم:
– أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2022م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).