مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لمختلف التخصصات والمجالات لحملة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) على برامج التشغيل للكفاءات المؤهلة من الجنسين في التخصصات الموضحة، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية

(أخصائي قانوني – أخصائي تسويق ممارس – مهندس نووي مساعد – أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية – أخصائي توظيف – أخصائي تخطيط قوى عاملة- أخصائي جودة – أخصائي أساليب تعليم – مطور برامج – مهندس حاسب آلي مساعد – أخصائي أمن سيبراني – مهندس حاسب آلي – مطور برامج ممارس – أخصائي أمن سيبراني ممارس – أخصائي أمن سيبراني – مطور برامج – جيوفيزيائي – مهندس طيران مساعد – مهندس كهربائي مساعد – مهندس ميكانيكي مساعد – مهندس كهربائي مساعد – مهندس ميكانيكي مساعد – مهندس صناعي مساعد – مهندس كهربائي مساعد – مهندس إلكترونيات مساعد – مهندس ميكانيكي مساعد – مهندس مدني مساعد – مهندس معماري مساعد – هندسة السلامة”.

التخصصات المطلوبة

(الهندسة، أمن المعلومات، نظم المعلومات، الأمن السيبراني، علوم الحاسب، شبكات الحاسب الآلي، الفيزياء النووية، فيزياء الأرض، إدارة الجودة، تقنيات التعليم، الإدارة والتنظيم، الموارد البشرية، القانون، الشريعة، التسويق، الإتصال والإعلام).

الشروط التي يجب توفرها لدى الراغبين في التقديم على هذه الوظائف هي

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة.

توفر الخبرات وكافة الاشتراطات المطلوبة حسب ما هو موضح لكل وظيفة في بوابة التوظيف.

تعليمات تقديم الطلب عبر بوابة التوظيف

– تعبئة كافة البيانات المطلوبة للتقديم من خلال بوابة التوظيف.

– التأكد من مطابقة المؤهل العلمي والتخصص لما هو معلن عنه.

– في حال عدم مطابقة المعلومات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للمدينة الحق في استبعاد طلب التقديم دون أدنى مسؤولية.

– تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني لا يعني الحصول على الوظيفة أو الترشح لها، حيث أن الترشيح لشغل الوظائف مرتبط بعدد الوظائف الشاغرة واستيفاء المتقدم لكافة متطلبات شغل الوظيفة ونتائج المفاضلة.

موعد التقديم

متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/03/21هـ الموافق بالميلادي 2022/10/17م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الخميس بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق 2022/10/20م.

طريقة التقديم

عبر موقع مدينة الملك عبدالعزيز: (اضغط هنا)