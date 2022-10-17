4 إعدادات مهمة في آيفون يجب تغييرها لحماية خصوصيتك

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تتيح شركة أبل لمستخدمي أجهزتها إمكانية تغيير العديد من الإعدادات للمساعة في حماية البيانات الخاصة بأجهزتهم خاصة “الآيفون”.

وبحسب موقع “سلاش غير” الإلكتروني، فإن هذه الإعدادات كالتالي:

1. قم بإيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة وحظر تتبع التطبيق

افتح تطبيق الإعدادات، وقم بالتمرير لأسفل ثم انقر فوق خيار الخصوصية والأمان، واضغط على خيار Apple Advertising “إعلانات آبل”، واضغط على زر التبديل بجوار الإعلانات المخصصة لتعطيل الميزة، ضع في اعتبارك أن الفائدة هنا هي تقليل التتبع، وليس تقليل عدد الإعلانات التي تشاهدها.

2. قم بتأمين تجربة سفاري

افتح الإعدادات، وقم بالتمرير لأسفل وانقر فوق سفاري، ثم انقر فوق محرك البحث، وقم بتغيير محرك البحث من جوجل الافتراضي إلى DuckDuckGo، يحتوي سفاري على نظام آي أو إس، على اثنين من إعدادات الخصوصية الأخرى التي يمكنك تشغيلها أيضاً. ستساعد هذه الإعدادات في الحد من كمية المعلومات التي تحصل عليها الشركات عنك من خلال تقييد قدرتها على التتبع.

3. قم بإيقاف تشغيل تحليلات الجهاز

ويمكنك إيقاف تشغيل ميزة تحليلات الجهاز إذا لم تكن راضياً عن المعلومات التي يتم إرسالها إلى أبل، افتح تطبيق الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار الخصوصية والأمان، اضغط على خيار التحليلات والتحسينات، وقم بتبديل إعداد Share iPhone Analytics “أي مشاركة تحليلات آيفون”.

4- استخدام وضع القفل في نظام iOS 16

يمكنك تمكين هذا الخيار على النحو التالي: توجه إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم قم بالتمرير إلى أسفل واضغط على وضعية القفل، اضغط على تشغيل وضع القفل وقم بتأكيد رغبتك في تشغيل وضع القفل واضغط على تشغيل وإعادة التشغيل.

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