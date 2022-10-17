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«الصحة» تُعلن تسجيل 246 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 207 حالات
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«الصحة» تُعلن تسجيل 246 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 207 حالات

«الصحة» تُعلن تسجيل 246 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 207 حالات

«الصحة» تُعلن تسجيل 246 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 207 حالات
١٢:٥٠:٣٥ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، في الإحصائية اليومية لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات والتعافي، أنها سجلت 246 إصابة جديدة بالفيروس، فيما رصدت تعافي 207 حالات، مؤكدة تسجيل حالتي وفاة.

إجمالي حالات الإصابة

وحسب إحصاء الصحة، اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 819,083 حالة، من بينها 4,030 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

إجمالي حالات التعافي

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 805,670 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,383 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الكلمات الدلالية:
حالات التعافي فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

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