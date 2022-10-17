القبض على 4 مقيمين ارتكبوا حوادث جنائية وسطوٍ على المنازل وسرقتها بجدة

تواصل – واس:

أعلنت شرطة محافظة جدة، أنها تمكنت من القبض على 4 مقيمين من الجنسية المصرية ارتكبوا حوادث جنائية.

وأوضحت أن المقبوض عليهم ارتكبوا حوادث تمثلت في السطو على المنازل وسرقة ما فيها من مجوهرات ومقتنيات.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

الكشف عن طريقة احتيال ماكرة لسرقة البطاقات البنكية

يأتي هذا بعد 24 ساعة فقط من إعلان شرطة جدة، القبض على مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الصرف الآلي من كبار السن.

وقالت شرطة محافظة جدة في بيان نشره الأمن العام على موقع “تويتر”، إن الأشخاص الثلاثة ادعوا مساعدة مستخدمي أجهزة الصراف الآلي من كبار السن للحصول على بطاقاتهم البنكية وبياناتها السرية واستبدالها ببطاقات مشابهة والاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ سحوبات وعمليات شرائية.

وأضافت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.