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القبض على مواطن بحوزته 100 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر
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القبض على مواطن بحوزته 100 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

القبض على مواطن بحوزته 100 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

القبض على مواطن بحوزته 100 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر
١٢:٢٢:٤١ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض، بحوزته (99,953) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها تمكنت من القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية السورية بمحافظة جدة، بحوزتهم 160,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت أن المقبوض عليهم كان بحوزتهم أيضًا، مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

 وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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الكلمات الدلالية:
الإمفيتامين المخدر التداول الطبي المخدرات النيابة العامة

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