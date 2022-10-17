ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق وأعمال الشغب في سجن إيفين الإيراني

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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم، أن حصيلة ضحايا الحريق وأعمال الشغب التي شهدها سجن إيفين في طهران ارتفعت إلى ثمانية قتلى من السجناء.

مقتل 4 سجناء آخرين إثر حريق السجن

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية، مقتل 4 سجناء آخرين، جراء الحريق الذي نشب قبل أيام بسجن إيفين.

ويوم السبت الماضي، سقط عدد من القتلى إثر اندلاع حريق، وسط أعمال شغب واشتباكات، بعد أربعة أسابيع من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، عقب اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران للنساء.

دوي أعيرة نارية وانفجارات

وحسب وكالة “إرنا”،، فقد سُمع دوي أعيرة نارية وانفجارات خلال الحريق من داخل السجن، واشتعلت النيران مسببةً دخانًا كثيفًا، في لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب أقارب السجناء وجماعات حقوقية عن مخاوف كبيرة على نزلاء آخرين، وقالوا إن السلطات استخدمت الغاز المسيل للدموع للتعامل مع النزلاء داخل السجن.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أعلنت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 61 جريحًا في الأحداث التي شهدها سجن إيفين في ‎طهران ليلة أمس.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية قبل ذلك من أن إيران تتحمل مسؤولية سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين، بعد الاضطرابات والحرائق التي اندلعت داخل السجن.

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