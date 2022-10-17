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استقرار أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 174 ريالاً
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استقرار أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 174 ريالاً

استقرار أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 174 ريالاً

استقرار أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 174 ريالاً
١٢:١٩:٥٤ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 17 من أكتوبر 2022، خلال تعاملات الصباح في بورصة المملكة.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 199.44 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 182.82 ريال.

عيار 21 يسجل 174.52 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 174.52 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 149.58 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 116.34 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.72 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6203 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1396 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 199,442 ريال.

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الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب الذهب بورصة المملكة عيار 21

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