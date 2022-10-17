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أول كلمة للرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد خلال استلام مهامه رسميًا

أول كلمة للرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد خلال استلام مهامه رسميًا

أول كلمة للرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد خلال استلام مهامه رسميًا
١٢:١٨:٢٢ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في أول كلمة له، قال الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد: إنه سيبذل كل جهده للقيام بمهامه وحماية الدستور والإسهام في حل مشاكل البلاد.

وأعرب خلال مراسم تسلم مهامه رسميًا، عن أمله في تشكيل حكومة وطنية في وقت سريع على أن تلبي طموحات العراقيين.

رشيد يؤكد التزامه بحماية الدستور وسيادة العراق

وأكد التزامه بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل الداخلية، مؤكدًا أنه سيسعى إلى علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

 

وحسب وكالة الأنباء العراقية، فقد جرت في قصر السلام ببغداد، صباح اليوم الاثنين، مراسيم تسلم عبد اللطيف رشيد رئاسة الجمهورية.

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وانتخب مجلس النواب، في وقت سابق، عبد اللطيف رشيد رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب الذي تنافس فيه مع المرشح برهم صالح، وحصل رشيد على 162 صوتًا، فيما نال صالح 99 صوتًا واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبًا.

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الكلمات الدلالية:
الرئيس العراقي العراق بغداد عبد اللطيف رشيد قصر السلام

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