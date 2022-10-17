ضمن برنامج مسارات لطلاب الثانوية.. كل ما تريد معرفته عن التعليم الذاتي

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أعلنت منصة مدرستي، أن وزارة التعليم يسرت للطلاب الالتحاق ببرنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية، وذلك من خلال العديد من الممكنات التي تساعد على تقديمهم وتطورهم، مؤكدة أن التعليم الذاتي يعد مهارة مهمة من مهارات التعليم مدى الحياة.

ما هو التعليم الذاتي في برنامج التعليم المدمج؟

وأوضحت المنصة، أن التعليم الذاتي في برنامج التعليم المدمج هو عبارة عن دراسة مسار تخصصي ذاتي من خلال مقررات إلكترونية مصممة وفق أفضل المعايير، والتي تتضمن تسلسل المعلومات، وتساعد على التطبيق والفهم مع الاستعانة بالنصح والتوجيه ” عند الحاجة”، من قبل معلم ميسر في المدرسة.

مهارات التعليم الذاتي في برنامج التعليم المدمج

وأضافت منصة مدرستي، أن الدراسة الذاتية تتطلب العديد من المهارات المهمة والمفيدة التي تمثل أساسًا للتعليم مدى الحياة، وتشمل ما يلي:

1 – التنظيم وإدارة الوقت.

2 – الانضباط والتحكم الذاتي.

3 – التواصل بفعالية.

4 – الفضول الحافز الذاتي للتعلم.

5 – الاستقلالية وتحمل المسؤولية.

6 – وضع أهداف وتخطيط لعملية التعلم وتنفيذها.

7 – ممارسة التقويم الذاتي لعملية التعلم ومخرجاتها.

خطوات التعلّم الذاتي في برنامج التعليم المدمج

وأشارت إلى أن هناك خطوات التعلّم الذاتي في برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية، وأن أهم الخطوات المقترحة للدراسة الذاتية، هي:

1 – الدراسة أولاً بأول، ابدأ بدراسة الموضوعات حسب المخطط الزمني.

2 – تصميم جدول لتنظيم مواعيد دراسة المقرر، وذلك بتوزيع المهام على الأسابيع الدراسية.

3 – الاطلاع على مفردات المقرر، بالتعرف على محتوى مفردات المقرر ونشاطاته وتحليلاته.

4 – استخدام إستراتيجية الدراسة الذاتية، بتوظيف أدوات المذاكرة والتلخيص مثل خرائط المفهوم.

5 – طبق ما تعلمته، من خلال تأدية المهام بالتقييم الذاتي والتمارين والمشاريع.

6 – تعاون مع زملائك الطلبة، بالتفاعل حمل متطلبات المقرر وفهم موضوعاته.

7 – استعن بالمعلم الميسر، بالتفاعل مع المعلم في حصص المتابعة بالمدرسة.

8 – حدد الأوقات الأفضل لدراسة المقرر، وذلك بتحديد الأوقات الأكثر إنتاجية وتنظيم الوقت بناءً عليها.

التعليم تعتمد خيار «التعلم الذاتي» في منصة مدرستي

وفي وقت سابق، أقرت وزارة التعليم تحديثًا أخيرًا على منصة مدرستي المخصصة للتعليم عن بُعد، إذ أضافت خيارًا في إعداد الدروس تحت مسمى: افتراضي غير متزامن “تعلم ذاتي” إضافة إلى الخيار الموجود من قبل وهو الدروس الافتراضية المتزامنة، التي تستدعي تواجد المعلمين والطلاب في الوقت نفسه.

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