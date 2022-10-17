أرمينيا تُعلن عن تعرض حدودها لإطلاق النار من قبل الجيش الأذربيجاني

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأرمينية، أن مواقع حدودية تابعة لها تعرضت اليوم لإطلاق النار من قبل وحدات تابعة للجيش الأذربيجاني.

فيما أكد الجيش الأذربيجاني، تعرض مواقع حدودية تابعة له لإطلاق النار من قبل وحدات تابعة للجيش الأرميني.

أرمينيا: إدعاءات أذربيجان مجرد محاولة لخلق توتر

ونفت السلطات الأرمينية، إدعاءات أذربيجان مؤكدًا أنها مجرد محاولة لخلق توتر على الحدود، وأن الجيش الأذري هو من يهاجم الحدود بعمليات إطلاق نار.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية، أنها لم تفتح وحدات القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا النار في اتجاه المواقع الأذربيجانية، ومثل هذه المعلومات الخاطئة من قبل وزارة الدفاع الأذربيجانية ليس أكثر من محاولة لخلق توتر على الحدود”.

والجمعة الماضية، أكد مجلس الوزراء الأرميني، أن يريفان وباكو تعهدتا من جديد بالالتزام بالوثائق التي اعترفتا بموجبها بالسلامة الإقليمية والسيادة لكل منهما، مشيرًا إلى أن أرمينيا وأذربيجان، أعادتا تأكيد التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وبروتوكولي ألما آتا لعام 1991 [بشأن إنشاء رابطة الدول المستقلة]، اللذين اعترف الجانبان بموجبهما بالسلامة الإقليمية والسيادة لكلا الجانبين”.

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وتشهد الحدود بين أرميني وأذربيجان توترات مستمرة، حيث اندلعت مؤخرًا اشتباكات بين الطرفين أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الجبهتين.