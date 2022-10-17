الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أرمينيا تُعلن عن تعرض حدودها لإطلاق النار من قبل الجيش الأذربيجاني
تفاصيل الاستعانة بشركة متخصصة لنشر نتائج اختبارات تقويم التعليم
أوكرانيا: إسقاط 26 طائرة مسيرة وإعلان حالة “التأهب الجوي” في البلاد
أصدق حقيقة وآكد مستقبل!
إعادة المقابل المالي أبرزها.. أهم 5 أسئلة تشغلك حول تملك العقارات
للحد من القروض المتعثرة.. البنك المركزي يطالب بتحديث إجراءات منح الائتمان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أرمينيا تُعلن عن تعرض حدودها لإطلاق النار من قبل الجيش الأذربيجاني

أرمينيا تُعلن عن تعرض حدودها لإطلاق النار من قبل الجيش الأذربيجاني

أرمينيا تُعلن عن تعرض حدودها لإطلاق النار من قبل الجيش الأذربيجاني
١١:٣٦:٣٨ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأرمينية، أن مواقع حدودية تابعة لها تعرضت اليوم لإطلاق النار من قبل وحدات تابعة للجيش الأذربيجاني.

فيما أكد الجيش الأذربيجاني، تعرض مواقع حدودية تابعة له لإطلاق النار من قبل وحدات تابعة للجيش الأرميني.

أرمينيا: إدعاءات أذربيجان مجرد محاولة لخلق توتر

ونفت السلطات الأرمينية، إدعاءات أذربيجان مؤكدًا أنها مجرد محاولة لخلق توتر على الحدود، وأن الجيش الأذري هو من يهاجم الحدود بعمليات إطلاق نار.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية، أنها لم تفتح وحدات القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا النار في اتجاه المواقع الأذربيجانية، ومثل هذه المعلومات الخاطئة من قبل وزارة الدفاع الأذربيجانية ليس أكثر من محاولة لخلق توتر على الحدود”.

والجمعة الماضية، أكد مجلس الوزراء الأرميني، أن يريفان وباكو تعهدتا من جديد بالالتزام بالوثائق التي اعترفتا بموجبها بالسلامة الإقليمية والسيادة لكل منهما، مشيرًا إلى أن أرمينيا وأذربيجان، أعادتا تأكيد التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وبروتوكولي ألما آتا لعام 1991 [بشأن إنشاء رابطة الدول المستقلة]، اللذين اعترف الجانبان بموجبهما بالسلامة الإقليمية والسيادة لكلا الجانبين”.

اقرأ أيضًا:

بعد تجدد الاشتباكات بين البلدين .. أذربيجان تعرض تسليم جثث 100 جندي لأرمينيا

وتشهد الحدود بين أرميني وأذربيجان توترات مستمرة، حيث اندلعت مؤخرًا اشتباكات بين الطرفين أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الجبهتين.

الكلمات الدلالية:
أذربيجان أرمينيا إطلاق نار باكو وزارة الدفاع الأرمينية يريفان

مواد ذات صلة

المزيد
تدشين الهوية الجديدة لمصلحة الإحصاءات بعد تحويلها إلى «هيئة»

تدشين الهوية الجديدة لمصلحة الإحصاءات بعد تحويلها إلى «هيئة»

١١:٠٨ ص، الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠١٦
«الغذاء والدواء»: ضبط 17 ألف منتج طبي منتهي الصلاحية في الرياض

«الغذاء والدواء»: ضبط 17 ألف منتج طبي منتهي الصلاحية في الرياض

٠٢:٢٢ م، الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠١٥
بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول بقرى شوحط شمال أبها

بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول بقرى شوحط شمال أبها

١٠:٥٨ م، الثلاثاء، ١٠ مايو ٢٠٢٢
حساب المواطن يوضح موعد انتهاء إيداع دعم شهر أكتوبر

حساب المواطن يوضح موعد انتهاء إيداع دعم شهر أكتوبر

٠٨:٣٧ ص، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *