الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الشؤون البلدية: تحذير بشأن تأخير استخراج الرخصة اللازمة في تسوير أرضك الفضاء
أرمينيا تُعلن عن تعرض حدودها لإطلاق النار من قبل الجيش الأذربيجاني
تفاصيل الاستعانة بشركة متخصصة لنشر نتائج اختبارات تقويم التعليم
أوكرانيا: إسقاط 26 طائرة مسيرة وإعلان حالة “التأهب الجوي” في البلاد
أصدق حقيقة وآكد مستقبل!
إعادة المقابل المالي أبرزها.. أهم 5 أسئلة تشغلك حول تملك العقارات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الشؤون البلدية: تحذير بشأن تأخير استخراج الرخصة اللازمة في تسوير أرضك الفضاء

الشؤون البلدية: تحذير بشأن تأخير استخراج الرخصة اللازمة في تسوير أرضك الفضاء

الشؤون البلدية: تحذير بشأن تأخير استخراج الرخصة اللازمة في تسوير أرضك الفضاء
١١:٤١:٥١ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

طالبت وزارة الشؤون البلدية والهجرة بسرعة استخراج الرخصة اللازمة للبدء في تسوير أرضك الفضاء حتى تتجنب التعرض للمخالفة وتكرارها.

كانت الوزارة قد أطلقت المرحلتين الثانية والثالثة لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء، التي سيتم من خلالها إلزام ملاك الأراضي الواقعة أراضيهم ضمن المناطق المستهدفة بالتسوير بتاريخ 1 مارس المقبل للمرحلة الثانية، على أن يتم تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1 أكتوبر 2023.

مناطق المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية مناطق (عسير، والقصيم، والأحساء)، كما تمت إضافة محاور جديدة أخرى في كلٍ من (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام والخبر، ومحافظة جدة).

مناطق المرحلة الثالثة

بينما تضم المرحلة الثالثة مناطق (تبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران، والباحة، وجازان، ومحافظتي حفر الباطن والطائف).

فيما بدأت أمانة الرياض، أول أكتوبر الجاري، إلزام ملاك الأراضي الواقعة ضمن المناطق المستهدفة بمدينة الرياض بتسوير أراضيهم. يذكر أن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء على الطرق المحورية والشريانية في المدن تأتي ضمن منظومة مبادرات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية لمدن المملكة وأنسنتها، وذلك من خلال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرقات وحفظ حقوق المشاة وتوفير جودة الحياة في المدن السعودية.

يذكر أن هذه المبادرة تستهدف ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية للارتقاء بالمشهد الحضري وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض والإسهام في معالجة التشوه البصري، إضافةً إلى أنّها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي.

اقرأ أيضًا:

يبدأ غدًا.. بيان عاجل من أمانة الرياض بشأن تطبيق غرامات عدم تسوير الأرض الفضاء

الصورة

 

الكلمات الدلالية:
أرض الفضاء الشؤون البلدية تسوير الأرض الفضاء وزارة الشؤون البلدية

مواد ذات صلة

المزيد
“العيسى” مشيداً بنجاح طالبات الأولمبياد الأوروبي: إنجاز علمي غير مسبوق

“العيسى” مشيداً بنجاح طالبات الأولمبياد الأوروبي: إنجاز علمي غير مسبوق

١٠:٠١ م، الجمعة، ١٥ أبريل ٢٠١٦
عودة “واتساب” للعمل بعد ساعة من التوقف

عودة “واتساب” للعمل بعد ساعة من التوقف

٠٨:٥٩ ص، الخميس، ١٥ مايو ٢٠١٤
فقد الجلد والعضل بحادث مروري.. إنقاذ قدم شاب من البتر في جدة (صور)

فقد الجلد والعضل بحادث مروري.. إنقاذ قدم شاب من البتر في جدة (صور)

١٠:٢٨ م، الأربعاء، ٢١ يونيو ٢٠١٧
للمرة الرابعة.. انهيار «سقف» بمتوسطة الإمام ابن عبد الوهاب في الدلم (صور)

للمرة الرابعة.. انهيار «سقف» بمتوسطة الإمام ابن عبد الوهاب في الدلم (صور)

١٠:٥٧ ص، الأربعاء، ٢٠ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *