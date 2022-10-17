الشؤون البلدية: تحذير بشأن تأخير استخراج الرخصة اللازمة في تسوير أرضك الفضاء

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طالبت وزارة الشؤون البلدية والهجرة بسرعة استخراج الرخصة اللازمة للبدء في تسوير أرضك الفضاء حتى تتجنب التعرض للمخالفة وتكرارها.

كانت الوزارة قد أطلقت المرحلتين الثانية والثالثة لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء، التي سيتم من خلالها إلزام ملاك الأراضي الواقعة أراضيهم ضمن المناطق المستهدفة بالتسوير بتاريخ 1 مارس المقبل للمرحلة الثانية، على أن يتم تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1 أكتوبر 2023.

مناطق المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية مناطق (عسير، والقصيم، والأحساء)، كما تمت إضافة محاور جديدة أخرى في كلٍ من (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام والخبر، ومحافظة جدة).

مناطق المرحلة الثالثة

بينما تضم المرحلة الثالثة مناطق (تبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران، والباحة، وجازان، ومحافظتي حفر الباطن والطائف).

فيما بدأت أمانة الرياض، أول أكتوبر الجاري، إلزام ملاك الأراضي الواقعة ضمن المناطق المستهدفة بمدينة الرياض بتسوير أراضيهم. يذكر أن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء على الطرق المحورية والشريانية في المدن تأتي ضمن منظومة مبادرات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية لمدن المملكة وأنسنتها، وذلك من خلال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرقات وحفظ حقوق المشاة وتوفير جودة الحياة في المدن السعودية.

يذكر أن هذه المبادرة تستهدف ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية للارتقاء بالمشهد الحضري وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض والإسهام في معالجة التشوه البصري، إضافةً إلى أنّها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي.

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