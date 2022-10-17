تفاصيل الاستعانة بشركة متخصصة لنشر نتائج اختبارات تقويم التعليم

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تسعى هيئة تقويم التعليم والتدريب للاستعانة بشركة متخصصة بتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف نشر نتائج الاختبارات المؤسسية من خلال رسائل وتنبيهات للأفراد والمجموعات.

كما تقوم الهيئة بتوفير نظام لإدارة الرسائل بمرونة عالية، والربط مع الأنظمة المختلفة في هيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك توفير واجهات إدارة المستخدمين لإرسال الرسائل وشاشات خاصة لمراقبة حالة الرسائل وأعدادها، بحسب “الوطن”.

وتقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب، عددًا من اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، تشمل اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية والنظرية، والاعتماد البرامجي، والاعتماد الدولي والمؤسسي والأكاديمي، فضلاً عن اختبار التقويم والاعتماد المدرسي، وتقويم المناهج، واختبار التقويم والاعتماد.

وتقدم الهيئة العديد من البرامج والخدمات ومنها:

١- اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية.

٢- اختبار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

٣-اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية.

٤- الاعتماد البرامجي.

٥- الاعتماد الدولي.

٦- الاعتماد المؤسسي.

٧- نتائج الاعتماد الأكاديمي.

٨- التقويم المدرسي.

٩ – الاعتماد المدرسي.

١٠- تقويم المناهج.

١١- التقويم والاعتماد.

١٢- اختبار القدرات العامة للجامعيين PGAT.

١٣ البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

١٤ مشروع مخرجات التعليم العالي.

١٥ اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP.

١٦ اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية EPT.

١٧ اختبار اللغة العربية المقنَّن لغير الناطقين بها.​

١٨ اختبار اللغة العربية المقنَّن للناطقين بها.

١٩ الاختبار المهني للنيابة العامة.

٢٠ ​اختبار القدرة المعرفية​ العامة.

٢١ الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين.

٢٢ الاختبارات الوطنية.

٢٣ الاختبارات التكوينية.

٢٤ الاختبارات الدولية TIMSS.

٢٥ الاختبارات المسحية TALIS.

٢٦ الاختبارات الدولية PIRLS.

٢٧ الاختبارات الدولية PISA.

٢٨ مقياس الميول المهنية.

٢٩ مقياس النمو الإيجابي للشباب.

٣٠ مقياس رضا الشباب عن حياتهم.

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