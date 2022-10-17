أوكرانيا: إسقاط 26 طائرة مسيرة وإعلان حالة “التأهب الجوي” في البلاد

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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم ، حالة “التأهب الجوي القصوى” في جميع أنحاء البلاد.

إسقاط 26 مسيرة خلال الليل وساعات الصباح

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، أنها أسقطت 26 مسيرة خلال الليل وساعات الصباح.

خروج محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الطاقة

وأكدت السلطات الأوكرانية، نشوب حريق في منشأة للبنية الأساسية للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك بعد قصف صاروخي، لافتة إلى خروج محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الطاقة بسبب قصف روسي.

يأتي هذا بعد سماع انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم قصف مبنى شركة الكهرباء الأوكرانية في العاصمة.

مبان رئاسية عدة دمرت في القصف

ونقلت وكالة رويترز عن عمدة كييف، أن مبان رئاسية عدة دمرت في القصف وعمليات إنقاذ تجري في المنطقة.

كييف استهدفت بمسيرات انتحارية

وقال رئيس مكتب زيلنسكي أندري يرماك: إن كييف استهدفت بمسيرات انتحارية ويجب الإسراع بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.

في الوقت نفسه، كشفت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية العاملة في جنوب أوكرانيا ستزيد تدفق الإمدادات اللوجستية عبر “ماريوبول، مشيرة إلى أن مدينة ميليتوبول الأوكرانية ملتقى طرق الإمداد وتستضيف حضورًا جويًا روسيًا كبيرًا.

روسيا تواجه مشكلات بعد تفجير جسر كيرتش

وأشارت إلى وجود طابور كبير من شاحنات البضائع المنتظرة احتياطيًا بالقرب من جسر كيرتش بانتظار العبور، مؤكدة أن المشكلات اللوجستية التي تواجهها القوات الروسية زادت بعد تفجير جسر كيرتش في 8 أكتوبر.

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