للحد من القروض المتعثرة.. البنك المركزي يطالب بتحديث إجراءات منح الائتمان

تواصل – فريق التحرير:

وجه البنك المركزي السعودي “ساما” شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها، لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة التي يتم تمويلها.

إجراءات للحد من القروض المتعثرة

وشدد البنك – في تعميم له – على ضرورة وضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة، مطالبًا شركات التمويل بضرورة التحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.

وأشار البنك أن إصدار تلك التعليمات يعود إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، إضافة إلى دوره في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي بالمملكة.

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