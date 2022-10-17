الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
ضمن برنامج مسارات لطلاب الثانوية.. كل ما تريد معرفته عن التعليم الذاتي
الشؤون البلدية: تحذير بشأن تأخير استخراج الرخصة اللازمة في تسوير أرضك الفضاء
أرمينيا تُعلن عن تعرض حدودها لإطلاق النار من قبل الجيش الأذربيجاني
تفاصيل الاستعانة بشركة متخصصة لنشر نتائج اختبارات تقويم التعليم
أوكرانيا: إسقاط 26 طائرة مسيرة وإعلان حالة “التأهب الجوي” في البلاد
أصدق حقيقة وآكد مستقبل!

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

للحد من القروض المتعثرة.. البنك المركزي يطالب بتحديث إجراءات منح الائتمان

للحد من القروض المتعثرة.. البنك المركزي يطالب بتحديث إجراءات منح الائتمان

للحد من القروض المتعثرة.. البنك المركزي يطالب بتحديث إجراءات منح الائتمان
١٠:٤٧:٥٩ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه البنك المركزي السعودي “ساما” شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها، لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة التي يتم تمويلها.

إجراءات للحد من القروض المتعثرة

وشدد  البنك – في تعميم له – على ضرورة وضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة، مطالبًا شركات التمويل بضرورة التحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.

وأشار البنك أن إصدار تلك التعليمات يعود إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، إضافة إلى دوره في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي بالمملكة.

اقرأ أيضًا:

محافظ «ساما» يناقش تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية

الكلمات الدلالية:
البنك المركزي القروض المتعثرة ساما

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الدفاع الأمريكي: إيران الراعي الأول للإرهاب بالشرق الأوسط

وزير الدفاع الأمريكي: إيران الراعي الأول للإرهاب بالشرق الأوسط

٠٢:٢٤ م، السبت، ٠١ أبريل ٢٠١٧
القتل قصاصاً لمواطن خنق آخر وألقاه في بئر ماء بحائل

القتل قصاصاً لمواطن خنق آخر وألقاه في بئر ماء بحائل

٠٢:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٤ مارس ٢٠١٥
بالفيديو.. تزيين أغنام في سوق للماشية بـ«سلاسل ذهبية»

بالفيديو.. تزيين أغنام في سوق للماشية بـ«سلاسل ذهبية»

٠٧:١٠ م، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠١٦
بالفيديو.. الشيخ سعيد بن مسفر يروي كيف أمال قلبَ شاب سبَّ أباه وأمه

بالفيديو.. الشيخ سعيد بن مسفر يروي كيف أمال قلبَ شاب سبَّ أباه وأمه

١٠:٠٤ ص، الأربعاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *