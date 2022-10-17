أعلاها 39 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم مناطق وأنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة والدمام، و38 درجة في المدينة المنورة والأحساء، و37 درجة في العلا وحفر الباطن ورفحاء، و36 درجة في عرعر وجازان وينبع والقريات والخرج وبريدة ، و35 درجة في الرياض وتبوك وحائل وشرورة والقنفذة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة 27 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم – بمشيئة الله – متوقعًا حالة ممطرة وهي أول حالات الوسم هذا العام، حيث يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

وأضاف أنه متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة البداية على أجزاء من الشمالية فالغربية والجنوبية فشمال الوسطى.

نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية والجزء الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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