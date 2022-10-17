عاجل.. لأول مرة منذ يونيو الماضي.. انخفاض قياسي في أسعار الغاز بأوروبا

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انخفضت أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1400 دولار لكل 1000 متر مكعب وذلك لأول مرة منذ 24 يونيو الماضي.

وكان سعر الغاز قد تجاوز 2600 دولار لكل ألف متر مكعب خلال الفترة الماضية بعد تخريب خطي نورد ستريم 1 و2.

وقبل ذلك ذكرت شركة الغاز الروسية “غازبروم” أن أسعار الغاز في أوروبا في الشتاء القادم مرشحة لأن تصل إلى مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك بحسب تقديرات متحفظة.

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وفي وقت سابق، صرح رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، أن 24 دولة أوروبية توافقت على دعم تحديد سقف لأسعار الغاز، من أجل حل أزمة الطاقة.

وأوضح أن حزم الدعم الوطنية الكبيرة ضرورية في غياب أي تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي، وأنه لا يمكن ترك الناس يواجهون موجات الطقس البارد فحسب، لكن الحل الحقيقي هو أن نتعاون سويًا في سوق الطاقة.

وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية، أن لندن تعمل مع شركائها حول العالم لتحسين أمن الطاقة والتصدي لحرب فلاديمير بوتين المروعة.

وقال رئيس وزراء بولندا، إن بلاده اقترحت تقسيم أصول روسيا المجمدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لدعم الإعمار وحل أزمة الطاقة.

ومع امتلاء مخازن الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90%، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد مستعدة جيدًا لفصل الشتاء.

وأضافت أنه لدى أوروبا أول خط حماية لأسواقنا، حان الوقت الآن لمناقشة كيف يمكننا الحد من ارتفاع أسعار الطاقة، التي يُتلاعَب بها من قِبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

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