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مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك جسر الملك فهد

مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك جسر الملك فهد

مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك جسر الملك فهد
١٠:٢٠:٢٢ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك جسر الملك فهد، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

ضوابط واشتراطات المزاد

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه سيتم إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك جسر الملك فهد.

* الضوابط:

1 – الساعة الـ 10 صباحًا.

2 – الخامس من ربيع الثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022.

3 – المكان في ساحة جمرك ميناء الملك عبد العزيز بمحافظة الدمام.

* الاشتراطات:

وأشارت إلى أن المزاد المقرر سيقام وفق الضوابط والاشتراطات، منها:

1 – دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

2 – يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

3 – دفع مبلغ تأمين إلزامي ” 50 ألف ريال” بشيك مصدق باسم الهيئة.

4 – دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 5،2%، مع ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

5 – تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح، على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليج السيارات.

6 – يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات، خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد، و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

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الكلمات الدلالية:
جمرك جسر الملك فهد سيارات وبضائع مزاد علني هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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