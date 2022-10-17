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إعادة المقابل المالي أبرزها.. أهم 5 أسئلة تشغلك حول تملك العقارات

إعادة المقابل المالي أبرزها.. أهم 5 أسئلة تشغلك حول تملك العقارات

إعادة المقابل المالي أبرزها.. أهم 5 أسئلة تشغلك حول تملك العقارات
١١:٠٢:٣٤ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة “إحكام” عن أبرز المعلومات الخاصة بتملك العقارات وشروط قبول الطلب.

ويعد تملك العقارات السكنية من أهم ما يبحث عنه المواطنون في الوقت الحالي؛ لأن هذا القطاع يعد من القطاعات المهمة والآمنة لاستثمار وادخار الأموال.

وفيما يلي أبرز 5 أسئلة متعلقة بهذا الأمر:

1- هل من شروط وقبول الطلب وجود الإقرار المرسل في المنصة؟

من شروط قبول الطلب أن يقدم مالك العقار إقرارًا بالموافقة على التخطيط وعدم المطالبة بالتعويض أو معارضته لأي مـن الإجراءات المتصلة بذلك.

2 – ما الإجـراء على الطلبات المقدمة على منصة إحكام الذي تبين فيها الأحياء بعـد أمـر المنع الصادر برقـم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ؟

البت في الطلبات يكـون مـن قبـل اللجان المختصة وسيتم إبلاغ المستفيد عند الانتهاء من نظر الطلب وصدور التوصية بشأنه.

3 – ما طريقة الدخول على المنصة الرقمية لـ”إحكام”؟

يمكنك التسجيل وتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

4 – هل سيتم إعادة المقابل المالي في حال صدور توصية من لجان النظر بعدم الاختصاص؟

المقابل المالي يدفع خلال منصة إحكام للمستفيدين المتقدمين بطلبات تملك العقارات أو تعديلها.

5 – ما الوقت المتوقع لانتهاء الطلب من منصة إحكام؟

تقوم لجـان النظـر وبمساعدة الأمانة العامة للجان بالعمل على انجاز كافة الطلبات المستوفية للشروط بعـد إكمال دراستها وعرضها على اللجنة المختصة وفق الشروط والقواعد.

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الكلمات الدلالية:
العقار تملك العقارات شروط قبول الطلب في إسكان قطاع العقار منصة إحكام

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