الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
التقديم ينتهي غدًا.. رابط وتفاصيل التقديم في وظائف وزارة الدفاع
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التقديم ينتهي غدًا.. رابط وتفاصيل التقديم في وظائف وزارة الدفاع

التقديم ينتهي غدًا.. رابط وتفاصيل التقديم في وظائف وزارة الدفاع

التقديم ينتهي غدًا.. رابط وتفاصيل التقديم في وظائف وزارة الدفاع
٠٩:٤٦:٣٨ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية عن طرح 175 وظيفة على بند التشغيل والصيانة بالإدارة الهندسية والأشغال، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسميات الوظيفية:

 1 – مهندس كهرباء.

2 – مهندس ميكانيكا.

3 – مهندس الكترونيات.

4 – مهندس تخطيط وجدولة.

5 – مهندس معماري.

6 – مهندس مدني.

7 – مهندس كهرباء.

8 – مهندس زراعي.

9 – فني أنظمة ري.

10 – فني مصاعد.

11 – فني الكترونيات.

12 – فني مكافحة حريق.

13 – فني تكييف تبريد.

14 – فني كهرباء مولدات.

15 – فني ميكانيكا مولدات.

16 – فني قوى وشبكات توزيع.

17 – فني تكييف مركزي.

18 – فني كهرباء لوحات تحكم.

19 – فني كهرباء ضغط عالي.

20 – مشغل محطة طاقة.

21 – مشغل محـطة مياه.

22 – فني شبكات مياه.

23 – فني تحاليل كيميائية.

24 – فني كهرباء ضغط منخفض.

25 – فني أنظمة مراقبة وتحكم.

26 – فني محطة مياه.

27 – فني ميكانيكا مضخات.

28 – مشغل تكييف مركزي.

29 – فني كهرباء لوحات توزيع.

30 – فني مغاسل مركزية.

31 – فني ميكانيكا عربات ديزل.

32 – فني ميكانيكا هدروليك.

33 – فني مسابح.

34 – فني أنظمة تحكم آلي.

35 – فني انذار حريق.

36 – محاسب.

37 – سائق سيارة ومعدات بيئية.

38 – عامل بيئة.

39 – محلل نظم.

40 – مبرمج حاسب آلي.

41 – أخصائي علاقات عامة.

42 – اخصائي قانوني.

43 – مدخل بيانات.

44 – حافظ وثائق.

45 – سفرجي.

46 – طباخ.

47 – عامل.

48 – عامل بيئة.

49 – وغيرهم.

* الشروط العامة (PDF):

اضغط هنا

* موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
الإدارة الهندسية التشغيل والصيانة قوة الصواريخ الإستراتيجية وزارة الدفاع وظائف شاغرة

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