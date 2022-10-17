التقديم ينتهي غدًا.. رابط وتفاصيل التقديم في وظائف وزارة الدفاع
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أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية عن طرح 175 وظيفة على بند التشغيل والصيانة بالإدارة الهندسية والأشغال، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
* المسميات الوظيفية:
1 – مهندس كهرباء.
2 – مهندس ميكانيكا.
3 – مهندس الكترونيات.
4 – مهندس تخطيط وجدولة.
5 – مهندس معماري.
6 – مهندس مدني.
7 – مهندس كهرباء.
8 – مهندس زراعي.
9 – فني أنظمة ري.
10 – فني مصاعد.
11 – فني الكترونيات.
12 – فني مكافحة حريق.
13 – فني تكييف تبريد.
14 – فني كهرباء مولدات.
15 – فني ميكانيكا مولدات.
16 – فني قوى وشبكات توزيع.
17 – فني تكييف مركزي.
18 – فني كهرباء لوحات تحكم.
19 – فني كهرباء ضغط عالي.
20 – مشغل محطة طاقة.
21 – مشغل محـطة مياه.
22 – فني شبكات مياه.
23 – فني تحاليل كيميائية.
24 – فني كهرباء ضغط منخفض.
25 – فني أنظمة مراقبة وتحكم.
26 – فني محطة مياه.
27 – فني ميكانيكا مضخات.
28 – مشغل تكييف مركزي.
29 – فني كهرباء لوحات توزيع.
30 – فني مغاسل مركزية.
31 – فني ميكانيكا عربات ديزل.
32 – فني ميكانيكا هدروليك.
33 – فني مسابح.
34 – فني أنظمة تحكم آلي.
35 – فني انذار حريق.
36 – محاسب.
37 – سائق سيارة ومعدات بيئية.
38 – عامل بيئة.
39 – محلل نظم.
40 – مبرمج حاسب آلي.
41 – أخصائي علاقات عامة.
42 – اخصائي قانوني.
43 – مدخل بيانات.
44 – حافظ وثائق.
45 – سفرجي.
46 – طباخ.
47 – عامل.
48 – عامل بيئة.
49 – وغيرهم.
* الشروط العامة (PDF):
* موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م.
* طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا