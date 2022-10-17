التقديم ينتهي غدًا.. رابط وتفاصيل التقديم في وظائف وزارة الدفاع

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية عن طرح 175 وظيفة على بند التشغيل والصيانة بالإدارة الهندسية والأشغال، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسميات الوظيفية:

1 – مهندس كهرباء.

2 – مهندس ميكانيكا.

3 – مهندس الكترونيات.

4 – مهندس تخطيط وجدولة.

5 – مهندس معماري.

6 – مهندس مدني.

7 – مهندس كهرباء.

8 – مهندس زراعي.

9 – فني أنظمة ري.

10 – فني مصاعد.

11 – فني الكترونيات.

12 – فني مكافحة حريق.

13 – فني تكييف تبريد.

14 – فني كهرباء مولدات.

15 – فني ميكانيكا مولدات.

16 – فني قوى وشبكات توزيع.

17 – فني تكييف مركزي.

18 – فني كهرباء لوحات تحكم.

19 – فني كهرباء ضغط عالي.

20 – مشغل محطة طاقة.

21 – مشغل محـطة مياه.

22 – فني شبكات مياه.

23 – فني تحاليل كيميائية.

24 – فني كهرباء ضغط منخفض.

25 – فني أنظمة مراقبة وتحكم.

26 – فني محطة مياه.

27 – فني ميكانيكا مضخات.

28 – مشغل تكييف مركزي.

29 – فني كهرباء لوحات توزيع.

30 – فني مغاسل مركزية.

31 – فني ميكانيكا عربات ديزل.

32 – فني ميكانيكا هدروليك.

33 – فني مسابح.

34 – فني أنظمة تحكم آلي.

35 – فني انذار حريق.

36 – محاسب.

37 – سائق سيارة ومعدات بيئية.

38 – عامل بيئة.

39 – محلل نظم.

40 – مبرمج حاسب آلي.

41 – أخصائي علاقات عامة.

42 – اخصائي قانوني.

43 – مدخل بيانات.

44 – حافظ وثائق.

45 – سفرجي.

46 – طباخ.

47 – عامل.

48 – عامل بيئة.

49 – وغيرهم.

* الشروط العامة (PDF):

اضغط هنا

* موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا