لاستمرار دعم صندوق التنمية العقارية.. 5 شروط لنقل المديونية تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، أنه من أجل استمرار دعم صندوق التنمية العقارية، لابد من توفر عدد من الشروط.

وخلال رده على أحد الأسئلة المتعلقة بنقل المديونية، أوضح على حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه من شروط برنامج نقل المديونية:

1 – العملاء المنتظمين بالسداد.

4 – لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم.

2- العملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.

5 – عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

3 – لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.

130 ألف أسرة تسلمت مسكنها الأول منذ بداية 2022

في الوقت نفسه، أعلن البرنامج عن استفادة 113,013 أسرة من المواطنين، منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

رفع نسبة التملك السكني

وأكد أن عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول، بلغ 130 ألفًا و462 أسرة، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 -برفع نسبة التملّك السكني للأسر إلى 70% بحلول 2030.

وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين في شهر سبتمبر الماضي بلغ 12 ألفًا و183 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر ذاته 12 ألفًا و978 أسرة.

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