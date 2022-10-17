الذكاء الصناعي ليس كله خيرًا.. ماذا تعرف عن تقنية الذكاء العميق؟

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كشف الكاتب مؤيد خياط، عن الوجه الآخر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد الوجه القبيح منه أو ما يعرف بتقنية التزييف العميق (Deep Fake).

وقال الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة “الجزيرة”، إن تلك التقنية تعد إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية التي تمتاز بقدرة معالجيه عالية، والتي تمكنها من خلط الرسومات الرقمية مع الصور الحقيقية لإنتاج مقاطع فيديو مزيّفة تبدو وكأنها حقيقية.

انتشار البرمجيات الخبيثة

وأضاف: انتشرت العديد من هذه البرمجيات الخبيثة التي تؤثِّر سلبًا على نزاهة استخدام الذكاء الاصطناعي وتشكِّل خطراً على خصوصية البيانات وحماية المنشورة منها على الويب، فهناك أيضاً قدرات لهذه الأدوات لمحاكاة نبرة الصوت لشخصية معينة أيضاً وليس فقط الصور والرسومات.

وتابع: هذه البرمجيات قادرة على خلق العديد من المقاطع وخلط المشاهد واستبدال أوجه الشخصيات وأجسادهم وأيضاً خصائص وسمات الوجه، وصولاً إلى البيئة المحيطة والمكان الذي توجد به الشخصية والصوت أو الحديث الذي يصدر منه بهذا المقطع، يجب أن نعي جيداً أن هناك أدوات كثيرة توصل لها علم الذكاء الاصطناعي في محاكاة الرسوميات وإنشاء المشاهد والأصوات.

طريقة الحفاظ على الخصوصية

واختتم: بإمكاننا أن نحافظ على خصوصيتنا، وعدم تعرضها للتزييف من قبل هذه البرمجيات الخبيثة، عن طريق حفظ بياناتنا الشخصية وتشفيرها، وتجنب نشرها بأي وسيلة عامة والتي من المحتمل أن تكون مصدراً مهماً يقتات عليه محترفو البرمجيات الخبيثة.

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