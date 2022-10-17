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هل يُشترط التحصين بالجرعة الثالثة لدخول اختبار الرخصة المهنية؟.. «تقويم التعليم» تجيب
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هل يُشترط التحصين بالجرعة الثالثة لدخول اختبار الرخصة المهنية؟.. «تقويم التعليم» تجيب

هل يُشترط التحصين بالجرعة الثالثة لدخول اختبار الرخصة المهنية؟.. «تقويم التعليم» تجيب

هل يُشترط التحصين بالجرعة الثالثة لدخول اختبار الرخصة المهنية؟.. «تقويم التعليم» تجيب
٠٩:١٨:٥٠ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لهيئة “تقويم التعليم” على تويتر من سؤال أحد المواطنين الذي قال: “هل يُشترط التحصين بالجرعة الثالثة لدخول اختبار الرخصة المهنية؟”.

وأضاف الحساب: بناءً على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص رفع الإجراءات الاحترازية؛ فإنه لا يلزمك إظهار الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، كما لا يلزمك لبس الكمامة للدخول لمقرات الاختبارات

وذكر حساب العناية بالمستفيدين، أن خدمة التسجيل في الاختبار الرقمي تمكن المستفيد من التسجيل في الاختبارات الرقمية عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.

خطوات التسجيل في الاختبارات الرقمية

وكان حساب العناية بالمستفيدين، قد أوضح خطوات التسجيل في الاختبارات الرقمية عبر موقع مركز “قياس”، وهي كالتالي:

1- تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني للقياس عبر الرابط التالي: ⁦http://e-services.etec.gov.sa⁩

2- اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل.

3- تحديد الاختبار المطلوب، ثم النقر على أيقونة “تسجيل”.

4- قراءة “ملاحظات ما قبل التسجيل”، ثم “متابعة”.

5- قراءة “إقرار وتعهد الشروط والأحكام الخاصة بالاختبارات”، والموافقة عليها ثم “التالي”.

6- قراءة “سياسات المركز الوطني للقياس”، والموافقة عليها ثم “التالي”.

7- تحديد المدينة ومركز الاختبار ثم “التالي”.

8- تحديد تاريخ ووقت الاختبار ثم “التالي”.

9- التأكد من موعد ومكان الاختبار وبيانات الاتصال ثم “التالي”.

10- التأكد من حجز الموعد ثم اختيار “حجز موعد”.

11- الاطلاع على ملخص الحجز.

12 – ثم “المتابعة إلى الدفع” لإكمال عملية التسجيل.

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الكلمات الدلالية:
اختبارات قياس الاختبارات الورقية التعليم تقويم التعليم

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