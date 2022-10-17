4652 حالة وفاة.. 11 منطقة تشهد ارتفاعًا في معدل الحوادث المرورية بالمملكة

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كشف تقرير السلامة المرورية للعام الماضي، أن 11 منطقة سجلت ارتفاع معدل الوفيات والمصابين نتيجة الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة.

وأوضح أن عدد الوفيات بلغ 4.652 بارتفاع 0.7%، وانخفضت الإصابات بنسبة 0.2% والتي بلغت 25.512 إصابة، وأن عدد الحوادث بلغ 330.454 حادثًا والتي ارتفعت بنسبة 45.4%، مع نسبة 16% سجلها معدل الحجم المروري لحركة المركبات، حسب صحيفة “الوطن”.

عدد المركبات المؤمنة

وحسب التقرير، فإن عدد المركبات المؤمنة بلغ 7.360 ملايين مركبة، وأن مجموع أجهزة الرصد الآلي التابعة لمشروع السلامة المرورية المركبة في كافة مناطق المملكة العام الماضي بلغ 15.077 جهازًا، اشتملت على:

1 – تركيب 4698 جهاز رصد آلي.

2 – وتركيب 1988 كاميرا تصوير مرتبطة بشبكة.

3 – وإضافة 500 نظام رصد سرعة متنقل، و720 نظام رصد سرعة ثابت.

4 – وضع 160 نظام رصد طمس اللوحات، و762 نظام رصد قطع الإشارة.

5 – تركيب 400 نظام رصد عدم الالتزام بالمسار، و168 نظام رصد منع دخول الشاحنات.

مؤشرات إستراتيجية

كما كشف تقرير السلامة المرورية، مستهدفات المؤشرات الإستراتيجية الممثلة في:

* 15.34% معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة.

* 88.16% معدل إصابات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة.

*13.20 دقيقة متوسط زمن استجابة الإسعاف للحوادث المرورية.

* 19.8% نسبة المخالفات الخطيرة من إجمالي المخالفات المرورية.

* 66.60% نسبة الجهات المعنية بالسلامة المرورية المرتبطة معلوماتيًا.

* 32% نسبة المركبات التي تتوافق مع متطلبات ومعايير الفحص الدوري.

*68.50% نسبة الطرق التي تفي بمعايير السلامة المرورية.

وأشار التقرير إلى أن الرياض تصدرت الحوادث المرورية حيث بلغ إجمالي الحوادث 95.732 حادثًا، وحلت مكة ثانيًا بــ95.224 حادثا، والشرقية ثالثًا بــ37.224 حادثًا، والمدينة المنورة رابعًا بــ21.287 حادثا، وعسير خامسًا بــ21.268 حادثًا.

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ارتفاع الوفيات:

وبين التقرير أن 11 منطقة سجلت ارتفاعًا في أعداد الوفيات والمصابين، على هذا النحو:

1 -القصيم نسبة ارتفاع المتوفين بـ24.3%.

2 – نجران بــ16.7%.

3 – جازان بــ12.5%.

4 – الرياض بــ6%.

5 – الشرقية بــ4%.

المصابين:

1 – استحوذت الجوف على النصيب الأكبر في ارتفاع نسبة المصابين بــ17.8%.

2 – الحدود الشمالية بــ14.4%.

3 – الرياض بــ6.2%.

4 – مكة بــ3.8%.

5 – الشرقية بــ1.9%.

6 – المدينة المنورة بــ1.8%.

أرقام مفزعة:

وبين التقرير أنه رصد العام الماضي 330.454 حادثًا مروريًا، أسفر عن 25.512 مصابًا، وما لا يقل عن 4.652 حالة وفاة، إلى جانب ارتفاع الحوادث المرورية لـ 45.4%، معدل الحجم المروري لحركة المركبات لـ 16 % إجمالي أجهزة الرصد الآلي لـ 15.077.